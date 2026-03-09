OpenAI retrasa el lanzamiento del "modo adulto" de ChatGPT para centrarse mejorar la personalización y la proactividad

OpenAI ha decidido retrasar el lanzamiento de la versión de "modo adulto" para su 'chatbot' impulsado por inteligencia artificial (IA) ChatGPT, de cara a centrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia, la capacidad de personalización y la experiencia proactiva con el asistente.

La compañía liderada por Sam Altman dio a conocer en octubre del pasado año una nueva opción para ChatGPT con la que permitiría a los usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones, tras anunciar un nuevo sistema de control de edad que ayudará al 'chatbot' a identificar de forma autónoma cuándo está interactuando con menores.

Inicialmente, estaba previsto que esta versión de ChatGPT, bautizada como "modo adulto", se lanzara en diciembre de 2025. Sin embargo, más tarde, el CEO de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, aclaró que llegaría durante el primer trimestre de 2026, de cara a mejorar las capacidades de predicción de edad de ChatGPT antes de ofrecer este modo.

Ahora, un portavoz de OpenAI ha compartido que la compañía está retrasando aún más el lanzamiento del "modo para adultos" de ChatGPT, con la idea de centrarse en "el trabajo que es una mayor prioridad para más usuarios en este momento".

Así lo ha detallado en declaraciones al periodista Alex Heath, en su boletín informativo Sources, donde ha matizado que el lanzamiento se ha pausado para enfocar sus esfuerzos en ofrecer mejoras en inteligencia, así como avanzar en las capacidades de personalidad del modelo.

Igualmente, el portavoz también ha especificado que, durante este tiempo, pretenden impulsar las opciones de personalización en ChatGPT, además de hacer que la experiencia al interactuar con el 'chatbot' sea "más proactiva".

Con todo ello, el despliegue del "modo adulto" de ChatGPT se ha paralizado hasta nuevo aviso, ya que el portavoz de OpenAI no ha compartido una nueva ventana de lanzamiento posible para esta función, ni cómo abordará estos planes la tecnológica.