Mueren dos soldados tras un accidente de un helicóptero militar en Emiratos Árabes Unidos

Al menos dos soldados han muerto este lunes a causa de un accidente de un helicóptero militar en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según han confirmado las autoridades, que han achacado el siniestro a "un problema técnico" no especificado en el aparato.

El Ministerio de Defensa emiratí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los dos soldados han caído "mártires" tras un accidente de helicóptero "por un problema técnico mientras cumplían con su deber nacional".

Así, ha expresado sus "sinceras condolencias" y "solidaridad" a la familia de los fallecidos, que no han sido identificados. "Pedimos a Dios todopoderoso que tenga misericordia de ellos y que dé paciencia y consuelo a sus familias", ha zanjado.

El incidente ha tenido lugar en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.

