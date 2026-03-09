Montero replica al PP que adoptarán todas las medidas "importantes" para bajar costes ante la guerra en Irán

En un contexto en el que organismos internacionales han advertido sobre el potencial impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, afirmó que el Ejecutivo central ya dispone de planes estudiados para responder ante una posible alza generalizada de precios como consecuencia directa de la guerra que enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos. Según consignó Europa Press, Montero destacó que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, vigila la evolución de la situación y sostiene que tiene preparadas medidas de protección dirigidas especialmente a familias y empresas españolas afectadas por eventuales fluctuaciones en los precios de la energía y las materias primas.

De acuerdo con Europa Press, Montero realizó estas declaraciones tras una reunión con representantes de Hitachi Energy España en Córdoba, donde respondió a las críticas y propuestas del Partido Popular (PP). El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la intención de presentar en el Congreso un paquete que incluye el aumento de la deducción por hijo en el IRPF, una reducción del 10% en el IVA de la energía y la eliminación del impuesto de generación eléctrica, en busca de atenuar las posibles subidas en los costes energéticos a raíz de la nueva escalada bélica.

Montero criticó esa postura, señalando que el partido opositor plantea sus propuestas como si se tratara de una competición o un reto para presionar al Gobierno a tomar decisiones de manera inmediata. Europa Press informó que la ministra aseguró que el Ejecutivo mantiene una política de reacción ante las crisis, independiente de sus causas, y que desde el inicio de esta guerra han estado evaluando opciones, siguiendo el procedimiento implementado cuando comenzó la invasión de Ucrania. En palabras de Montero, el Gobierno observa “cómo evoluciona el precio de la energía, el petróleo, los alimentos y las materias primas” y toma decisiones de acuerdo con los acontecimientos y la gravedad de sus efectos económicos.

La ministra subrayó que la duración y la evolución del conflicto determinarán el impacto en las economías domésticas e industriales, y advirtió que un aumento en los precios parece ineludible en escenarios de guerra, junto con las consecuencias humanas inherentes a estos contextos internacionales. Como informó Europa Press, Montero se refirió también al manejo gubernamental de anteriores subidas de precios, recordando la adopción de medidas específicas tras el inicio del conflicto en Ucrania, para amortiguar el encarecimiento de productos básicos y energéticos.

En respuesta a las propuestas del Partido Popular, Montero afirmó, citada por Europa Press, que muchas de sus sugerencias ya fueron implementadas durante anteriores crisis y las calificó como una repetición de políticas previamente aplicadas desde el Ejecutivo. Además, cuestionó la actitud del PP al presentar ahora nuevas iniciativas después de impedir, la semana anterior, la aprobación del “escudo social” propuesto por el Gobierno para proteger a las personas más vulnerables, rechazando el corte de suministros básicos a esta población.

El medio Europa Press también detalló la reacción de Montero a la advertencia lanzada recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió a los gobiernos estar preparados para escenarios considerados antes como impensables. La ministra indicó que tanto el FMI como otros organismos internacionales expresan preocupación ante una guerra que, según sus palabras, se cataloga de ilegal y reduce las posibilidades de alcanzar una solución dialogada.

La vicepresidenta remarcó que el Gobierno realiza llamados constantes a la desescalada a través de todos los foros internacionales en los que participa, reiterando la postura de oposición a la guerra y la negativa a justificar la ruptura del orden internacional. Según publicó Europa Press, Montero resaltó que España ha defendido desde el principio la búsqueda de soluciones pacíficas y que esta posición ha sumado apoyos entre otros países, consolidando el enfoque del Ejecutivo de Sánchez.

Adicionalmente, Montero sostuvo que España, en el actual escenario, se encuentra entre los países europeos con mejor desempeño económico, por lo que considera fundamental evitar el agravamiento del conflicto y mitigar sus consecuencias económicas y sociales. Según Europa Press, la vicepresidenta insistió en que hay razones suficientes para impulsar una desescalada y que el Ejecutivo mantiene su criterio de actuar a favor de la estabilidad y la protección de la población, en caso de que la guerra provoque nuevos impactos económicos.

De esta manera, el Gobierno enfatiza la continuidad de su vigilancia y el compromiso de desplegar medidas adaptadas al desarrollo de los acontecimientos internacionales, en paralelo al rechazo a nuevas hostilidades en Oriente Próximo y a la promoción de respuestas consensuadas en el ámbito internacional, tal como subrayó Europa Press en su cobertura de las declaraciones de Montero.