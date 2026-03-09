Más de un millar de trabajadores se suman a la plantilla de la Central Nuclear de Trillo para su recarga de combustible

Las labores de recarga de combustible en la Central Nuclear de Trillo cuentan con la participación de un equipo de más de mil especialistas provenientes de cerca de 40 empresas colaboradoras, de acuerdo con una nota de prensa difundida por la propia central. Este refuerzo temporal integra a profesionales de diversos ámbitos para afrontar las más de 10.000 tareas planificadas, coincidiendo con una de las mayores operaciones técnicas del año en la planta, cuya meta es garantizar los estándares de seguridad y optimizar la eficiencia tanto de la central como del servicio eléctrico nacional.

Según detalló la Central Nuclear de Trillo, la 38ª recarga de combustible coincide con otras intervenciones significativas en las instalaciones. Entre los trabajos prioritarios durante este periodo de parada destacan la sustitución de los elementos combustibles, la implementación de pruebas estipuladas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y la revisión e inspección de diferentes instalaciones, equipos y componentes fundamentales para el siguiente ciclo operativo. Además, el equipo desplegado lleva a cabo más de 20 actuaciones de mejora e inversión en la infraestructura, labores todas ellas que solo pueden ejecutarse mientras la planta permanece detenida para la recarga.

Las operaciones de recarga suponen una movilización de recursos humanos y técnicos excepcional respecto a la gestión ordinaria de la planta. Tal como indica la central en su comunicado, estos exámenes y renovaciones incluyen tanto la seguridad interna como la preparación ante eventuales incidentes, con especial atención a los estándares exigidos para mantener la operatividad y la fiabilidad indispensable en el suministro a la red eléctrica española.

De acuerdo con la nota informativa señalada por la Central de Trillo, la parada de la planta comenzó el 8 de febrero a causa de circunstancias del mercado eléctrico peninsular. Durante ese periodo, la instalación no fue seleccionada por el mercado ni resultó requerida por el Operador del Sistema. Este contexto responde a la actual coyuntura eléctrica, caracterizada por una sucesión de borrascas que han determinado una elevada generación renovable, lo cual incrementa la presión sobre el sector nuclear ante un marco de alta fiscalidad. El resultado es que, en episodios de fuerte generación hidroeléctrica y eólica, las centrales nucleares como Trillo pueden quedar excluidas temporalmente del mercado eléctrico, lo que se traduce en desafíos operativos y económicos para la industria nuclear.

Según la información oficial publicada por la central, la planta de Trillo afronta dificultades derivadas de un régimen fiscal que implica el pago de alrededor de 180 millones de euros anuales en tasas y tributos. Este importe constituye más del 45% de sus costes totales y supone un límite financiero considerable para la operación normal de la central. Esta distribución de costes genera —según la dirección de Trillo— una situación de presión financiera que se agrava en contextos de parada como el actual.

La conclusión del último ciclo de operación el 21 de mayo de 2025 marca un periodo de desempeño sin incidentes relevantes. De acuerdo con la central nuclear, la planta ha superado ya los 1.000 días y acumulado 4,3 millones de horas de trabajo sin que se registre ningún accidente laboral. Además, no se han producido paradas automáticas del reactor durante este ciclo, lo que la planta atribuye a la eficiencia y rigor en la implementación de sus protocolos de seguridad.

En cuanto a la producción eléctrica, la Central de Trillo generó una producción bruta de 7.500 GWh al cierre de 2025, evitando la emisión de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono. Desde el inicio de su funcionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2025, Trillo ha sumado una producción acumulada superior a los 300.000 GWh. El impacto en la cobertura de la demanda eléctrica es relevante: según datos de la planta difundidos por la central, Trillo abastece el 3% del consumo eléctrico anual en España, una cantidad que permite cubrir el consumo anual de al menos 2 millones de hogares españoles.

Representantes de la instalación destacaron en declaraciones recogidas por la nota de prensa que Trillo es “una instalación clave para la garantía de suministro debido a su alta disponibilidad, contribución a la estabilidad de la red eléctrica y flexibilidad de funcionamiento”. Desde la empresa se advierte que las sucesivas paradas motivadas por el mercado eléctrico no solo afectan la actividad industrial y la planificación de inversiones, sino que tienen consecuencias en la viabilidad económica de la central, incidiendo en el porcentaje de cobertura de los costes fijos mediante la producción de energía.

Además, la central apuntó que el carácter programado de la actual parada ha permitido coordinar con antelación los trabajos y minimizar las alteraciones en la vida útil de los equipos sometidos a revisión. Destacaron que la colaboración entre empresas proveedoras y la plantilla fija resulta fundamental para completar con éxito tanto las operaciones de recarga como las intervenciones de mejora, reducción de riesgos laborales y sostenibilidad a largo plazo de la planta.

La incidencia de Trillo sobre el medio ambiente, en opinión de la dirección de la planta y según la información proporcionada a los medios, se refleja en el volumen de emisiones evitadas de gases contaminantes gracias a la producción nuclear. La diferencia en las emisiones totales, respecto a otras fuentes fósiles, constituye un argumento adicional que la central esgrime en defensa de su rol dentro del sistema energético nacional, en un contexto de transformación del mix de generación y aumento de la energía renovable.

El volumen de trabajos programados en esta recarga abarca la revisión de sistemas de control, renovaciones en dispositivos eléctricos de alta tensión, análisis de integridad mecánica en estructuras clave y pruebas en los protocolos de seguridad. Todas las tareas se desarrollan bajo la supervisión de equipos especializados en inspección, pues la central remarca que la recarga representa una oportunidad para actualizar y mantener los estándares de seguridad requeridos por la normativa nacional e internacional. El cierre temporal de la planta introduce la posibilidad de implementar mejoras tecnológicas que, según la central, solo pueden desarrollarse con la instalación desactivada.

Finalmente, Trillo subrayó en su comunicación que los procesos en marcha pretenden asegurar la continuidad en la entrega estable de energía eléctrica a la red y reforzar su posición como soporte crucial para la seguridad del suministro español, ante los nuevos retos y escenarios que plantea la transición energética y el funcionamiento del mercado eléctrico.