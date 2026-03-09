Los Verdes alemanes ganan las elecciones en el estado alemán de Baden-Wurttemberg (suroeste)

Los Verdes de Alemania han ganado las elecciones regionales en el estado de Baden-Württemberg, el estado más suroccidental de Alemania, por delante de la conservadora Democracia Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, en una jornada electoral en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha obtenido el mayor aumento de representación, según los resultados preliminares.

Con el 30,2% de los votos, los Verdes han superado por un estrecho margen a la CDU, que ha obtenido el 29,7%, según las cifras publicadas en la página web de la oficina estatal de estadística la madrugada del lunes, tras el recuento de todos los distritos electorales.

Asimismo, la AfD ha quedado en tercer lugar con un 18,8%, su mejor resultado histórico en unas elecciones estatales del oeste de Alemania, si bien es ligeramente inferior al objetivo del 20% manifestado por la formación.

En cuarto lugar, los socialdemócratas (SPD), el socio menor de la coalición de Merz a nivel nacional, han sufrido su peor resultado histórico en unas elecciones estatales alemanas, obteniendo tan solo el 5,5% de los votos.

Con un 69,6%, la participación ha sido alta en estos comicios, que han marcado la primera votación en Baden-Württemberg desde que una reforma electoral redujo la edad para votar a los 16 años.

En este contexto, el partido de centroderecha de Merz ha sufrido una marcada derrota en la primera de las cinco principales elecciones regionales de Alemania de este año tras la destacada recuperación de los Verdes en las últimas semanas, que lideran la actual coalición con la CDU en el gobierno regional de Stuttgart.

De este modo, parece probable que ahora los Verdes y la CDU vuelvan a formar un gobierno de coalición en la que se espera que el candidato de los primeros, Cem Özdemir, se convierta en el primer gobernante alemán de ascendencia turca.