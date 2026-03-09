Agencias

La Fiscalía de Bahréin pide la pena de muerte para dos acusados de fotografiar lugares prohibidos

La Fiscalía de Bahréin ha pedido este lunes la pena de muerte para dos sospechosos acusados de espionaje por hacer fotografías de lugares en los que está prohibido.

Los actos de los sospechosos "no son simples delitos, sino una alta traición contra la nación que merece la pena capital, sin misericordia: la ejecución".

En concreto están acusados de espionaje para una organización terrorista con la intención de perpetrar actos terroristas y hostiles contra Bahréin, según recogen los medios bahreiníes.

Los sospechosos habrían tomado fotografías que comprometen secretos de la defensa nacional, advierte la Fiscalía, que vincula estos hechos con la "actual agresión brutal iraní" contra el país, que acoge a la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

Este lunes se ha celebrado una vista del juicio en la que la Fiscalía ha presentado su petición de pena contra los acusados, que "han enarbolado la bandera de lealtad al agresor y han traicionado a esta generosa nación que les dio refugio, alimento y crianza".

