Israel lanza nuevos bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá" en la capital de Líbano, Beirut

El Ejército de Israel ha ejecutado este lunes nuevos bombardeos contra "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá en la capital de Líbano, Beirut, poco después de haber emitido una nueva orden de evacuación para varios edificios en el sur de la ciudad, en el marco de su campaña de ataques contra el país, que se extiende ya más de una semana.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar infraestructura de Hezbolá en Dahiye, Beirut", ha dicho en un breve mensaje, después de que su portavoz en árabe, Avichai Adrai, adelantara que el Ejército "actuará con fuerza" contra edificios de la Asociación Al Qard Al Hasán, una organización sin ánimo de lucro vinculada a Hezbolá.

Adrai subrayó en un mensaje en sus redes sociales que esta organización, que ofrece préstamos sin intereses siguiendo los preceptos financieros islámicos con el formato de microcréditos, "es un elemento central en la financiación de la actividad terrorista de Hezbolá y daña la economía libanesa al servicio de los intereses iraníes".

En este sentido, reclamó a los residentes en la zona que "evacuen sus hogares" --en línea con unas órdenes de evacuación que afectan ya al sur de Líbano y al sur de Beirut, implicando a cientos de miles de personas-- y sostuvo que "el grupo terrorista Hezbolá los ha arrastrado a una guerra en nombre del débil régimen iraní".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.