Google mantiene que Aluminium OS estará disponible en 2026 y que Chrome OS no desaparecerá

La confirmación sobre el rumbo que tomará Chrome OS apareció después de varios meses de especulación sobre el futuro de los sistemas operativos de Google para ordenadores. De acuerdo con el portal Android Authority, Sameer Samat, presidente del Ecosistema Android en Google, detalló durante su participación en el Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona que la compañía sigue firme en su objetivo de lanzar Aluminium OS a finales de 2026, despejando dudas respecto a posibles retrasos vinculados con el caso antimonopolio de las búsquedas de Google. El directivo señaló que las capacidades de gestión de Chrome OS continuarán disponibles sin modificaciones, descartando así la desaparición del sistema operativo actual.

Samat explicó, según informó Android Authority, que la aparición de Aluminium OS busca responder a la demanda de los usuarios de Android interesados en una mayor compatibilidad y conexión entre sus teléfonos y ordenadores portátiles. Aluminium OS se perfilará como una plataforma que integre lo mejor de Android y Chrome OS, facilitando la interacción y la productividad entre distintos dispositivos. Según Android Authority, el desarrollo de este nuevo sistema operativo representa una apuesta de Google por reforzar la conectividad entre ‘smartphones’ y equipos de escritorio, así como incorporar funciones impulsadas por inteligencia artificial en los ordenadores.

El medio Android Authority reportó que, en conversación con periodistas durante el evento en Barcelona, Sameer Samat recalcó que la llegada de Aluminium OS ofrecerá nuevas oportunidades para usuarios que buscan aprovechar aplicaciones de Android y herramientas de inteligencia artificial desde sus equipos portátiles. Samat manifestó: “Muchos usuarios de Android están entusiasmados con la posibilidad de que su teléfono y su ordenador portátil interactúen y trabajen mejor juntos”. Esta declaración acompaña la estrategia de Google de fortalecer la comunicación y el flujo de datos entre distintos dispositivos con su nuevo software.

De acuerdo con la información difundida por Android Authority, Google reveló en noviembre que el futuro sistema operativo llevará el nombre de Aluminium OS, manteniendo la tradición de la compañía de emplear nombres inspirados en metales para productos tecnológicos, como sucedió con ‘Chromium’ para el navegador web de código abierto que constituye la base de Google Chrome. La noticia sobre el desarrollo de Aluminium OS se conoció tras una actualización comunicada por la empresa durante la Cumbre Snapdragon de Qualcomm en septiembre, donde Google adelantó la meta de presentar esta tecnología en 2026.

Frente a las versiones que sugerían que Aluminium OS sustituiría totalmente a Chrome OS, Samat enfatizó, según reportó Android Authority, que ambos sistemas convivirán en el ecosistema de Google. Chrome OS seguirá orientado a los sectores empresarial y educativo, dada su robustez en capacidades de gestión y administración. Aluminium OS, en cambio, se enfocará en aquellos usuarios que buscan una integración amplia de aplicaciones Android, inteligencia artificial y una conectividad fluida entre ‘smartphones’ y portátiles para actividades de consumo general.

Durante el MWC, Samat puntualizó el crecimiento sostenido de los ordenadores portátiles dentro de la estrategia de Google, impulsado por la adopción de soluciones con inteligencia artificial. Reportes de Android Authority indicaron que la compañía observa cómo el avance en estas funciones está propiciando el resurgimiento de los ordenadores más allá del mercado de los ‘smartphones’ y tabletas. Como respuesta, tanto Chrome OS como Aluminium OS tendrán líneas de desarrollo activo, pero con enfoques diferenciados según las necesidades de cada segmento de usuarios.

Android Authority señaló que la confirmación oficial del cronograma, con Aluminium OS planificado para finales de 2026, ofrece certidumbre en un entorno donde las grandes compañías tecnológicas ajustan sus propuestas ante cambios regulatorios y demandas de los consumidores. Las declaraciones de Samat durante la feria tecnológica en Barcelona reflejan el interés de Google de ofrecer soluciones que promuevan la interoperabilidad de dispositivos, apostando por nuevas experiencias a través de alianzas entre hardware, software e inteligencia artificial.

Finalmente, tal como publicó Android Authority, Google continuará con el soporte y la actualización de Chrome OS, mientras dirige recursos al desarrollo de Aluminium OS como la nueva plataforma para usuarios que buscan aprovechar la última tecnología, sin que ello implique el cese de la trayectoria de Chrome OS en nichos donde posee una posición consolidada.