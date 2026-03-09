Agencias

Fráncfort cae un 0,77 % tras reducir pérdidas después de que el petróleo se disparara

Guardar

Fráncfort (Alemania), 9 mar (EFE).- Fráncfort bajó hoy un 0,77 % por lo que logró reducir las perdidas de la mañana ante la posibilidad de que los países del G7 vayan a recurrir a las reservas de petróleo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 0,77 % en 23.409,37 puntos.

Tras acumular la semana pasada una pérdida semanal del 6,70 %, la renta variable alemana abrió con fuertes pérdidas después de que el precio del barril de petróleo superara con creces los 100 dólares, un nivel no visto desde 2022 cuando Rusia invadió Ucrania, y el del gas se dispara un 30 % tras la escalada de la violencia en Oriente Medio.

El barril de petróleo Brent subió durante la noche un 29 %, hasta casi 120 dólares, debido al temor a que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado durante más tiempo después de que Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, haya sido elegido como nuevo líder supremo Irán.

Pero bajó un poco después de que el "Financial Times" informara de que los ministros de Finanzas de los países del G7 estudian recurrir las reservas de petróleo en coordinación co la Agencia Internacional de la Energía.

Si el conflicto bélico se prolonga en Irán, subirá la inflación y podría bajar también el crecimiento.

Los inversores venden activos de riesgo como las acciones y se refugian en el dólar, el franco suizo y el oro, por ejemplo.

En Fráncfort bajaron las inmobiliarias y subieron las empresas de armamento.

El fabricante de armas Rheinmetall subió un 2 %, hasta 1.625 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 3,3 %, hasta 37,59 euros.

El proveedor de maquinarias para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico GEA avanzó un 2 %, hasta 62,10 euros, tras publicar resultados.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen perdió un 4,9 %, hasta 37,17 euros, y el productor de neumáticos Continental bajó un 4,2 %, hasta 60,84 euros.

El grupo de aerolíneas Lufthansa bajó un 6,4 %, hasta 7,6 euros, y TUI perdió un 4,4 %, hasta 6,9 euros, en el índice de empresa medianas MDAX.

La inmobiliaria Vonovia cayó en el selectivo un 3,2 %, hasta 24,97 euros, mientras en el MDAX Aroundtown perdió un 8 %, hasta 2,48 euros, TAG Immobilien cayó un 5 %, hasta 14,55 euros, y LEG Immobilien lo hizo un 4,1 %, hasta 62,70 euros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la Costa

Un trabajador perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en una explotación agrícola de Castillo de Baños, Granada, según informó la Guardia Civil, que ha desplegado a la Inspección de Trabajo para determinar las circunstancias del fatal accidente

Investigan la muerte de un

Comunidades indígenas de Colombia, afectadas por enfrentamientos entre grupos armados

Infobae

La Bolsa de Milán cae un 0,29 % por la guerra pero con el petróleo al alza

Infobae

ARCOmadrid cierra su edición de 2026 con 95.000 visitantes y un impacto económico en Madrid de 195 millones de euros

La feria internacional celebrada en Ifema cerró destacando récord de concurrencia, inversiones históricas en colecciones públicas y privadas, un aumento notable en la participación femenina y el refuerzo de Madrid como enclave clave en el ámbito artístico europeo y latinoamericano

ARCOmadrid cierra su edición de

El ECDC y los CDC de África refuerzan su compromiso con la seguridad sanitaria mundial

El ECDC y los CDC