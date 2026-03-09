El tenista español Davidovich se mete en octavos de final de Indian Wells a costa de Mensik

El tenista español Alejandro Davidovich doblegó (6-2, 4-6, 6-2) al checo Jakub Mensik para meterse en octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada.

El malagueño tuvo que lidiar este domingo con el despiste de su rival, un Mensik que por momentos pareció no poder más con su físico, pero que se metió en el partido ganando el segundo set. 'Foki' aguantó bien mentalmente y sacó una buena versión para citarse ahora con el estadounidense Learner Tien.

Sin ceder ni una bola de rotura y con dos 'breaks', Davidovich se llevó la primera manga con autoridad. Después, el guion siguió para el español hasta que el checo jugó con la paciencia de su rival. El juez de silla le perdonó el castigo por perder tiempo y a 'Foki' se le esfumó el segundo set contrariado en los últimos tres juegos.

Sin embargo, el malagueño hizo borrón para llevarse el partido en un tercer parcial que empezó disputado, salvando Davidovich los problemas con su saque, hasta cinco bolas de 'break', para rubricar su billete a octavos con su quinta victoria seguida ante el checo, campeón el año pasado en Miami pero venido a menos desde entonces.