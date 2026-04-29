LaLiga y el Chengdu Rongcheng llegan a un acuerdo estratégico para transformar la cantera del club chino

LaLiga y Chengdu Rongcheng, club de la Superliga de China, han alcanzado un acuerdo estratégico para impulsar la estructuración, profesionalización y desarrollo del área de fútbol base del club chino y que se enmarca en la línea de los acuerdos de asesoría y consultoría por parte de la patronal.

Según detalló LaLiga este miércoles en nota de prensa, este acuerdo se materializa a través de un proyecto de consultoría a medida, mediante el cual acompañará al club en la creación y puesta en marcha de una estructura de cantera alineada con los máximos estándares internacionales y adaptado a las particularidades del contexto local.

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De este modo, se tendrán en cuenta las líneas establecidas por la propia entidad para sus clubes en el Plan Nacional de Canteras, presentado en 2022 y en el que trabajan los clubes de LaLiga con una serie de objetivos de mejora para llevar sus canteras, que ya son líderes a nivel global, a un nuevo nivel.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la visita institucional de la Gobernadora de la provincia de Sichuan a España. Además, una delegación del club chino ha podido asistir a 'workshops' de formación especializados, sesiones con ejecutivos y visitas a clubes como CD Leganés y Atlético de Madrid.

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La iniciativa forma parte de la estrategia global de LaLiga para exportar su conocimiento y experiencia en el desarrollo integral del fútbol, reforzando su posicionamiento como socio estratégico para ligas, federaciones y clubes a nivel internacional. Se enmarca además en la línea de los acuerdos de asesoría y consultoría que LaLiga ha firmado en los últimos años con la liga y federación chinas, CFL y CFA, con los que ha colaborado en diferentes iniciativas como congresos de intercambio de conocimiento o formaciones de entrenadores.

Este proyecto contempla un enfoque integral basado en la transferencia de metodología, la profesionalización estructural y la sostenibilidad a largo plazo, con el objetivo de generar un impacto duradero tanto a nivel deportivo como organizativo, y tendrá una duración inicial de tres meses.

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"Este acuerdo representa un nuevo paso relevante en el fortalecimiento de la colaboración entre LaLiga y el fútbol chino, y refleja nuestro compromiso con el desarrollo estructural del talento a largo plazo. A través de este proyecto, queremos aportar nuestro conocimiento y experiencia para contribuir al crecimiento sostenible de Chengdu Rongcheng", señaló Sergi Torrents, director de LaLiga Greater China.