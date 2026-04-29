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Bruselas apremia a España a proteger las demandas colectivas de consumidores

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) mandó este miércoles a España incorporar de forma plena la Directiva de Acciones Representativas para que organizaciones de consumidores puedan presentar demandas colectivas en nombre de grupos perjudicados por prácticas comerciales ilegales.

La directiva, aprobada en 2020, permite a organizaciones de consumidores demandar colectivamente en nombre de grupos afectados por prácticas comerciales ilegales para obtener compensaciones, reparaciones o sustituciones.

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Su plazo de transposición a la legislación nacional venció en diciembre de 2022, tras lo cual Bruselas envió una primera carta de emplazamiento a España en enero de 2023.

Desde entonces, Madrid ha notificado la transposición "parcial" de la norma, pese a que la ley española ya prevé acciones de representación similares, según dijo el Ejecutivo comunitario este miércoles en su paquete de infracciones de abril.

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No obstante, a España aún "le falta transponer elementos esenciales, como la posibilidad de que esas entidades presenten acciones transfronterizas", es decir, defender a los consumidores de otros países de la UE.

El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder o tomar medidas, tras lo cual el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE, con posibles sanciones económicas. EFE

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