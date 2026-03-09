Agencias

El precio del gas natural se dispara un 30 % y alcanza los 69 euros

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El precio del gas natural se dispara más del 30 % en la apertura de este lunes, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh), por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg, a las 8.00 hora española (7.00 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 30,02 %, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh).

En la sesión del viernes, el gas natural, en una jornada volátil, subió otro 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

El gas natural sube con fuerza desde que el pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, cuya represalia ha extendido el conflicto por Oriente Medio.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Entre el dolor, los israelíes víctimas de Irán defienden una "guerra justificada"

Entre el dolor, los israelíes

Lunes, 9 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Infobae

De la voz por cable a las redes inteligentes, 150 años de la primera llamada telefónica

Infobae

Irán anuncia nuevos ataques contra la base aérea kuwaití de Al Adiri

Al menos dos miembros del Ejército kuwaití han muerto mientras prestaban servicio tras el impacto de drones y misiles lanzados desde territorio iraní, que además causaron incendios en instalaciones militares y afectaron sectores civiles de la capital

Irán anuncia nuevos ataques contra

25 años del Decreto que pondría fin a la mili, en España

Infobae