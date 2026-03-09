El italiano Maurizio Mariani arbitrará el Real Madrid-Manchester City de octavos de Champions

Maurizio Mariani, árbitro internacional con experiencia en finales destacadas y más de treinta partidos de Champions en su palmarés, fue asignado para impartir justicia en el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City. Según informó la prensa deportiva, el juez italiano de 44 años será el responsable de dirigir el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones, que tendrá lugar este miércoles a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El medio detalló que esta será la tercera ocasión en la que Mariani arbitre un compromiso del conjunto blanco en la máxima competición europea de clubes. Mientras que su primera experiencia con el Real Madrid se registró durante la fase de grupos de la temporada 2022-23, cuando el equipo español venció 2-0 al RB Leipzig bajo su supervisión, la segunda vez, según señaló la cobertura periodística, tuvo lugar en la fase de grupos de la campaña pasada ante el LOSC Lille, un encuentro que resultó en derrota para el Real Madrid por 1-0.

Tal como consignó la fuente, Mariani cuenta con una sólida trayectoria internacional. Ha dirigido un total de 32 encuentros en la Champions League, lo que lo posiciona como uno de los árbitros con mayor recorrido en la competición. Entre sus designaciones más relevantes figura la final del Mundial Sub-20, disputada el año pasado entre Marruecos y Argentina, que terminó con victoria marroquí por 2-0. Además, el árbitro nacido en Italia impartió justicia en la final de la Coppa italiana de la pasada temporada, que enfrentó al AC Milan frente al Bolonia y finalizó con un marcador de 1-0 a favor del club boloñés.

La información de la prensa especializada destaca también la participación de colegiados españoles en una semana trascendental de fútbol europeo. El árbitro extremeño Jesús Gil Manzano fue designado para pitar el partido entre Galatasaray y Liverpool, correspondiente también a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se jugará este martes a partir de las 18:45 en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.

De acuerdo con el reporte mediático, las decisiones de la UEFA respecto a las designaciones arbitrales para los octavos de final se fundamentan en la experiencia de los colegiados en partidos de alta intensidad y relevancia internacional. En el caso de Mariani, su historial en duelos de eliminatorias europeas y finales de torneos internacionales respalda la elección, en una fase del torneo donde cada decisión arbitral adquiere singular peso.

La publicación subraya la trascendencia del compromiso entre Real Madrid y Manchester City, dos equipos que año tras año mantienen aspiraciones de levantar el trofeo continental. El rendimiento y las decisiones de Mariani en partidos previos, así como su historial frente al conjunto madrileño, son observados con atención por las partes interesadas y los aficionados, ante un cruce que promete alta exigencia deportiva.

En esa línea, los medios recordaron cómo la UEFA elige a árbitros con recorridos internacionales para los partidos más delicados de la temporada europea, considerando tanto la solvencia mostrada en partidos pasados como la capacidad de gestión en contextos de alta presión. Mariani, con su paso por finales de competiciones internacionales y su experiencia en la elite del fútbol europeo, suma así una nueva página a su trayectoria profesional con una de las designaciones más relevantes de la actual ronda de Liga de Campeones.