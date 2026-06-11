La inflación interanual de Cuba sigue en alza y se sitúa en mayo en el 15,89 %

La Habana, 11 jun (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba volvió a repuntar un poco más de un punto porcentual en mayo y se situó en el 15,89 %, mientras que la mensual saltó un 1,85 %, según informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Se consolida así el repunte registrado en los meses previos, reflejando el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de EE.UU. a la isla, que disapró los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación y el transporte.

PUBLICIDAD

El incremento de la inflación en la isla podría ser sin embargo significativamente mayor. El consenso entre los economistas independientes apunta a que las estadísticas de la ONEI no recogen de forma adecuada las dinámicas del mercado informal y del sector privado.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (26,54 %), seguido del Transporte (21,75 %), Educación (19,49 %), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (19,24 %) y los Servicios de la Vivienda (18,17 %).

El sector de la Salud (0,49 %) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportaron repuntes bajos las Comunicaciones (0,55 %), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,66 %) y Recreación y Cultura (7,49 %).

El país vive en una espiral inflacionista desde la fallida implementación en 2021 de la reforma monetaria. Según la ONEI, entre ese año y 2025 los precios se cuadruplicaron.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años -catalogada por los expertos como la peor de las últimas décadas- visible en la escasez de básicos como alimentos, medicinas y combustible, una elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

PUBLICIDAD

La situación se deterioró notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla. El país sólo produce crudo para cubrir el 4 % de sus necesidades energéticas. Los apagones se extendieron de forma considerable y la economía estatal se encuentra prácticamente paralizada.

El producto interno bruto (PIB) de Cuba se contrajo alrededor de un 5 % el año pasado, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), una caída que se viene a sumar a la contracción acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2024.

PUBLICIDAD

Las proyecciones para este año oscilan entre el descenso del 6,5 % de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el del 15 % estimado por el economista cubano independiente Pedro Monreal. EFE