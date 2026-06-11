Gobierno dominicano impulsa amplia reforma tributaria ante efectos de crisis internacional

Santo Domingo, 11 jun (EFE).- El Gobierno de República Dominicana presentó este jueves una amplia reforma tributaria que incluye un alza del impuesto sobre la renta, la creación de tributos y la eliminación de otros, para recaudar unos 850 millones de dólares anuales y enfrentar con ello los efectos de la crisis internacional, además de impulsar la competitividad de las empresas.

Así lo explicó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, al explicar el contenido del proyecto de ley que será enviado la próxima semana al Congreso Nacional (bicameral), donde el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) dispone de mayoría absoluta.

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Díaz consideró que la "principal medida" de consolidación fiscal planteada es el incremento de un 27 % a un 30 % del impuesto sobre la renta (ISR) a las grandes empresas, las que reportaron el año pasado ingresos por más de 1.000 millones de pesos (unos 16,6 millones de dólares), que se aplicará por tres años.

La propuesta propone una tasa del 27 % en ISR para los salarios de 400.000 pesos mensuales en adelante (unos 6.700 dólares) una medida que, de acuerdo con el funcionario, "sólo afectaría al 0,26 % contribuyentes".

Además, se impulsa una subida a la tributación de casinos y juegos de azar y del cobro por transferencias bancarias, y la creación de una tasa única de 10 dólares a los boletos aéreos y de un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos.

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Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo del presidente Luis Abinader elimina el pago anticipado de las ganancias de las microempresas y unas "leyes anacrónicas", como la que grava las hipotecas y que data de 1890; la del impuesto a los fósforos (1935) y la ley de control de estampillas (1966).

También plantea suprimir gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y el impuesto selectivo a los seguros de vida, que el Gobierno califica como obstáculos a la competitividad y a la formalización, puntualizó el funcionario en un documento que recoge las informaciones del encuentro con los medios.

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Entre los aspectos más destacados de la propuesta, según Díaz, están la no modificación del 18 % que recauda el impuesto a las transferencias y bienes industrializados y servicios (Itebis), ni gravámenes a los combustibles, vehículos, alcohol, cigarrillos convencionales, seguros y telecomunicaciones.

Tampoco se modificarán las tasas del impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI), los impuestos a los intereses y dividendos, ni se incorporarían nuevos gravámenes a las plataformas digitales.

En el ámbito inmobiliario, el Gobierno plantea reducir de 25 % a 10 % el impuesto sobre las ganancias obtenidas por personas físicas al vender una propiedad.

La iniciativa del Gobierno dominicano busca enfrentar los efectos de la crisis internacional, principalmente por la subida de los precios del petróleo y el transporte, además de "facilitar" las operaciones de las medianas y pequeñas empresas.EFE