Una jueza de Ecuador niega fianza al alcalde de Guayaquil y mantiene prisión preventiva

Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- Una jueza de Ecuador negó este jueves el pedido que hizo el encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, de pagar una fianza que suspenda los efectos de una de las dos prisiones preventivas que pesan en su contra.

"La jueza reconoce que la ley no prohíbe la caución, pero la niega porque considera que no garantiza la comparecencia del procesado. Entonces deroguen también los grilletes electrónicos, la presentación periódica, la prohibición de salida del país", escribió en su cuenta de la red social X David Norero, uno de los abogados de Alvarez.

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El defensor señaló que "ninguna medida cautelar garantiza resultados absolutos" y que si "el estándar pasa a ser la garantía total de comparecencia, entonces la única medida posible será siempre la prisión preventiva".

"Y si la única respuesta del sistema es la prisión preventiva, ya no estamos frente a una medida cautelar. Estamos frente a una condena anticipada", añadió.

El alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador hizo este pedido de caución dentro de un caso en el que se le imputa la presunta manipulación de un grillete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de una investigación fiscal por una supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, conocida como 'Triple A'.

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Esa supuesta manipulación se habría descubierto el pasado 10 de febrero, cuando el alcalde fue detenido en su vivienda por otro caso de presunto lavado de dinero, denominado como 'Goleada', relacionado también con la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

La Fiscalía afirmó que Alvarez se retiró el dispositivo, lo que ha sido negado por su defensa, pero un juez ordenó en marzo que cumpla prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

Además de esta indagación, la autoridad local está recluida en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por el caso 'Triple A', ya que la orden dictada en el proceso por lavado de dinero fue revocada.

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