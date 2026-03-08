Felipe VI conversa con el sultán de Omán en su ronda de llamadas a mandatarios en medio de la guerra en Irán

Vuelos procedentes de Omán llegaron esta semana a Madrid, transportando a ciudadanos españoles y extranjeros evacuados de la región de Oriente Medio en un contexto de fuertes tensiones tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní. Este movimiento se enmarca en el aumento de la violencia y la inestabilidad en la zona, que ha motivado actuaciones diplomáticas por parte de autoridades de España. Según consignó la Casa Real, Felipe VI mantiene desde este sábado una ronda de contactos telefónicos con jefes de Estado y mandatarios de países afectados por la reciente escalada bélica, trasladando mensajes de apoyo y solidaridad.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Bahrain News Agency y otras fuentes institucionales, Felipe VI conversó el domingo con Haitham bin Tarik, el sultán de Omán. Esta llamada se suma a otras efectuadas el día anterior, cuando el rey español se comunicó con los líderes de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa; Kuwait, el jeque Sabá Jaled al Hamad al Sabá; Líbano, Joseph Aoun; y Chipre, Nikos Christodoulides. La Casa del Rey informó que el objetivo de estos contactos consistió en mostrar respaldo a los países afectados por el conflicto y subrayar el compromiso de España con la estabilidad regional y la protección de sus nacionales y colaboradores extranjeros.

La conversación entre Felipe VI y el sultán de Omán se dio en un momento en que la relación entre ambos países se mostró reforzada tras la visita oficial que este mandatario realizó a España en noviembre. Durante aquella estancia, los reyes ofrecieron una cena de gala en honor al sultán, donde se discutieron posibles vías de colaboración en sectores como turismo, energías renovables, sanidad, transporte, inteligencia artificial y uso de tecnología espacial. En este contexto, Felipe VI expuso el interés de España en proyectos conjuntos capaces de abrir oportunidades profesionales para jóvenes de ambas naciones, detalló la Casa Real.

Por otro lado, la reciente comunicación con el rey de Bahréin tuvo como propósito trasladar el rechazo de Madrid al ataque iraní contra el territorio bareiní. En esta conversación, Felipe VI afirmó “el apoyo de España a Bahréin en todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad”, según declaró la agencia Bahrain News Agency. Estas afirmaciones se produjeron después de que el Consejo de Cooperación del Golfo, del que Bahréin es parte, denunciara el ataque iraní a una importante refinería en el contexto de la respuesta de Teherán a la incursión de Estados Unidos e Israel.

Eventos recientes han incluido la denuncia, por parte del Ejército estadounidense, de disparos iraníes contra edificios residenciales en Bahréin, una acción que generó la advertencia de una respuesta decidida por parte de Washington, mientras que Qatar expresó su condena a los ataques dirigidos contra viviendas de sus efectivos de la Marina en el país. El Ministerio del Interior de Bahréin atribuyó a “la agresión iraní” el impacto de varios proyectiles sobre un hotel y dos bloques residenciales en Manama, la capital, sin que se reportaran víctimas, informó Bahrain News Agency.

En el caso de Líbano, la llamada de Felipe VI al presidente Joseph Aoun se centró en la expresión de apoyo de España al país en “las delicadas circunstancias que atraviesa”, así como en la muestra de solidaridad del pueblo español hacia el libanés, según recogió el Gobierno de Líbano en la red social X. El presidente Aoun agradeció la postura del monarca, poniendo en valor el trabajo de las tropas españolas desplegadas en el Sur de Líbano bajo la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL). La contribución española a este contingente fue destacada como un factor de seguridad y estabilización local.

El contacto con el presidente de Chipre incluyó un intercambio de opiniones sobre la coyuntura en Oriente Medio y sus implicaciones en la seguridad regional. En un mensaje difundido en X, Nikos Christodoulides señaló que Felipe VI se comunicó con él junto con otros líderes como el príncipe heredero de Arabia Saudí y el presidente de Egipto. El presidente chipriota indicó que todos los líderes discutieron la situación “profundamente preocupante” que atraviesa la región desde el inicio de las hostilidades, valorando posibles consecuencias y estrategias de respuesta coordinada en el marco internacional.

España, a través de las declaraciones oficiales y la mediación del rey Felipe VI, ha manifestado en distintos foros su condena a los ataques recientes en Líbano y su exigencia a Israel para que respete el derecho internacional, según informó la Casa Real y corroboró el Gobierno. Este posicionamiento diplomático busca contribuir a la reducción de las tensiones y la protección de civiles, en un periodo en el que varias naciones del Golfo han reportado incidentes relacionados con la escalada bélica impulsada por los conflictos en Irán y sus repercusiones en la región.

La serie de llamadas del monarca español se produce en un entorno donde la seguridad de los ciudadanos españoles y la cooperación internacional cobran relevancia. Con la evacuación de personas desde Omán hacia Madrid y el diálogo bilateral con los jefes de Estado de países directamente afectados, España refuerza su política exterior en materia de apoyo humanitario y colaboración política en el contexto de crisis. Tal como reportó la Casa Real, la voluntad del rey Felipe VI ha sido articular una respuesta basada en la solidaridad, el respeto a la legalidad internacional y la interlocución directa con los principales actores del escenario regional.