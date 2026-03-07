Lariyani asegura que varios militares estadounidenses han sido capturados

El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado este sábado que "varios" militares estadounidense han sido hechos prisioneros, aunque no ha dado más detalles al respecto.

"Se ha informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros, pero los americanos dicen que han muerto en combate", ha publicado Lariyani en redes sociales. "A pesar de sus esfuerzos vanos la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní.

Lariyani ha subrayado en una entrevista que "mienten" cuando dicen que han muerto cinco o seis militares. "Después aumentan el número de muertos con el pretexto de accidentes", ha especulado.

Considera que Estados Unidos "no ha logrado sus objetivos". "Sería mejor que Trump admitiera que cometió un error y que fue engañado por Israel", ha planteado.

Además, ha destacado que el estrecho de Ormuz no está cerrado. "Nosotros no hemos cerrado el estrecho de Ormuz. El estrecho se ha cerrado por sí solo", ha argumentado.

El dirigente iraní ha reiterado que seguirán atacando a los países vecinos siempre que permitan que Estados Unidos los utilice para ataques contra suelo iraní. "Cuando el enemigo nos ataca desde las bases en la región, respondemos. Y vamos a seguir respondiendo. Es nuestro derecho y nuestra política en vigor", ha advertido. "O los países de la región evitan que Estados Unidos utilice su territorio contra Irán o no tendremos otra opción que hacerlo nosotros", ha argumentado.

Lariyani ha mencionado también una posible intervención de países europeos. "No queremos una expansión de la guerra, pero si los europeos intervienten tendremos que reaccionar", ha explicado.