El pianista canadiense Jan Lisiecki ofrece este sábado un recital en el Auditorio

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo recibirá este sábado, 7 de marzo, al pianista canadiense Jan Lisiecki, quien protagonizará un recital que propone un "viaje sonoro" a través de composiciones de Centroeuropa, Francia, España, Argentina y Rusia.

La cita se enmarca en la programación de las Jornadas de Piano Luis G. Iberni, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo.

Según informa la Fundación de Cultura, Lisiecki, consolidado como una de las figuras más relevantes de la escena internacional pese a su juventud, recala en la capital asturiana en el marco de una intensa actividad concertística que supera las cien actuaciones anuales. Con una trayectoria de más de quince años, el intérprete colabora habitualmente con las formaciones y directores más prestigiosos del mundo.

La presente temporada 2025-2026 marca el regreso del pianista a escenarios de primer nivel como la Filarmónica de Berlín, donde debutó en la primavera de 2024, la Filarmónica de Rotterdam, la Sinfónica de Viena o la San Francisco Symphony (SFS), entre otras. Asimismo, el artista continúa su estrecha vinculación con la Academy of St Martin in the Fields, formación que ha llegado a dirigir desde el piano en recientes ciclos dedicados a Beethoven.