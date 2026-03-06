VÍDEO: Sánchez ve "un extraordinario error" la guerra contra Irán y advierte de que traerá consecuencias económicas

Preguntas sobre las consecuencias económicas derivadas del conflicto internacional han dominado la agenda política, reflejando la preocupación por el aumento en los precios del petróleo y el gas tras la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según publicó Europa Press, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, relacionó este incremento con la ofensiva lanzada contra Teherán, subrayando que este escenario ya está impactando negativamente en la economía global e insistió en que la guerra representa, en sus palabras, "un extraordinario error que vamos a pagar".

Durante una comparecencia junto a Luís Montenegro, primer ministro portugués, tras la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en el monasterio de La Rábida, Sánchez expuso que la intervención militar no se ajusta al derecho internacional. De acuerdo con el medio Europa Press, el mandatario español sostuvo que la actuación conjunta de Washington y Tel Aviv carece de fundamento legal y enfatizó la importancia de señalar los errores incluso entre países aliados. También recalcó que es responsabilidad de los gobiernos actuar con coherencia ante violaciones a la legalidad internacional, enumerando la posición española frente a otros conflictos como el de Ucrania o la causa palestina, donde Madrid apoya a Kiev y rechaza la situación en Gaza bajo la premisa de que existe una "violación flagrante del derecho internacional".

Europa Press informó que Sánchez evitó entrar en una confrontación directa con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien recientemente ha dirigido críticas contra el Ejecutivo español. El presidente del Gobierno expresó respeto Institucional hacia la Presidencia estadounidense y manifestó su admiración hacia la sociedad de Estados Unidos, aunque reiteró, según dijo, que defender el respeto mutuo entre aliados también implica subrayar cuándo algún socio se equivoca, incluso cuando existe amistad y cooperación de por medio.

En relación con las amenazas de represalias comerciales lanzadas por Trump, Sánchez manifestó que el Gobierno español afronta la situación con serenidad y considera que los valores nacionales están por encima de cualquier presión. El medio Europa Press detalló que Sánchez considera que España dispone de capacidad y fortaleza financiera para implementar medidas de compensación dirigidas a los sectores que pudieran verse perjudicados, basándose en el "buen momento económico" y en la experiencia previa en la gestión de crisis recientes. Entre los antecedentes citados por el mandatario se encuentran la respuesta gubernamental a la pandemia y a la crisis inflacionaria relacionada con la guerra en Ucrania, así como los recursos movilizados ante calamidades meteorológicas recientes.

El jefe del Ejecutivo abordó también la gestión interna de la crisis, resaltando que mantiene una comunicación continua con los distintos agentes sociales con el fin de anticipar y mitigar posibles impactos. De igual forma, pidió a la ciudadanía distinguir entre las consecuencias de la situación internacional y las decisiones del Gobierno, subrayando que los eventuales perjuicios económicos no responden a políticas españolas sino a una "guerra ilegal" cuyas secuelas, alertó, podrían traducirse en sufrimiento e inestabilidad generalizada.

Preguntado acerca de la decisión del pasado mes de junio que permitió a Estados Unidos el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán, Sánchez no ofreció una explicación concreta. Europa Press recalcó que si bien el Ejecutivo español ahora niega tal colaboración, el presidente evitó detallar públicamente los motivos detrás del cambio de postura en este aspecto.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, también se pronunció sobre la coyuntura, según reportó Europa Press, para reafirmar la solidez de la cooperación con España y rechazar "amenazas y acusaciones" como vías legítimas de relación entre aliados. Montenegro manifestó que, dado el contexto de tensión diplomática, la prioridad de Portugal es atenuar el conflicto y preservar las alianzas internacionales, incluidas la Unión Europea, la OTAN y el marco de Naciones Unidas.

Sobre la autorización concedida por Lisboa a Washington para utilizar una base en las Azores en el conflicto con Irán, Montenegro argumentó que se trata de una decisión basada en la defensa de los intereses portugueses y en la preservación de compromisos multilaterales asumidos por el país. Según lo plasmado por Europa Press, el jefe del Ejecutivo luso expuso que Portugal actuó en consonancia con su política internacional y su pertenencia a organizaciones supranacionales.

Europa Press recalcó que este debate coincide con la publicación de encuestas que, según Sánchez, reflejan un rechazo mayoritario de la sociedad española hacia la ofensiva contra Irán. El presidente insistió en que la postura de su Gobierno responde a la opinión pública y a la coherencia con la defensa del derecho internacional en diferentes escenarios globales.

El impacto del conflicto y las posiciones asumidas por los gobiernos de la península ibérica se han visto enmarcados por tensas relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. La postura de Madrid destaca por la búsqueda de equilibrio entre el mantenimiento de alianzas históricas y la reivindicación de principios jurídicos internacionales, mientras Lisboa subraya su intención de suavizar la tensión para evitar un deterioro en las relaciones bilaterales dentro de la OTAN y la Unión Europea.