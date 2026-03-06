Pedro Sánchez inaugurará el miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio que tendrá lugar en Madrid

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anticipó la intervención de figuras como la analista Sarah Santaolalla, el ex menor no acompañado y trabajador social Mohamed El Harrak, y la actriz y directora Abril Zamora en un encuentro que buscará visibilizar diversas experiencias de quienes sufren odio tanto en el ámbito digital como fuera de él. Este miércoles 11 de marzo, la capital española será sede de la Cumbre Internacional contra el Odio, donde expertos, afectados, representantes institucionales y agentes de plataformas tecnológicas debatirán sobre el acoso digital, la inteligencia artificial (IA), los discursos hostiles y los derechos humanos, según detalló el Ministerio en comunicados recogidos por distintos medios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el encargado de inaugurar el evento, cuyo objetivo central es analizar los efectos de las distintas formas de odio y acoso en la dignidad, así como promover la creación de salvaguardas frente al impacto y los riesgos actuales en internet. Según informó el Ministerio dirigido por Elma Saiz, los temas destacados en la agenda incluyen la necesidad de respuesta ante el avance de la IA y la influencia de la desinformación en la reproducción y diseminación de mensajes que atentan contra la convivencia democrática y la integridad individual.

El Ministerio organizador precisó que el programa del encuentro estructura sus debates en diferentes mesas temáticas, con el propósito de abordar tanto la gobernanza internacional como los desafíos tecnológicos. En la apertura, personalidades con historias de vida marcadas por el sufrimiento causado por discursos de odio compartirán sus testimonios. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asumirá la moderación de este espacio y estará también a cargo del cierre de la cumbre. Junto a ello, el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, expondrá sobre el papel global de las instituciones ante la problemática del odio en entornos digitales y sociales.

Uno de los espacios más destacados del evento, según publicó el Ministerio, será la mesa orientada a la gobernanza y la cooperación internacional. Esta mesa contará con la participación de Óscar López, ministro para la Transición Digital y Función Pública; Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Comité de Expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa; Sherri Aldis, directora del Centro de Información de la ONU en Bruselas, e Irina Vasiliu, political reporter en la Representación de la Comisión Europea en España. El codirector de El Orden Mundial, Eduardo Saldaña, asumirá la moderación. Durante este segmento se tratarán las relaciones entre libertad de expresión, seguridad, desinformación, derechos humanos y el mantenimiento de las garantías democráticas en la era digital.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adelantó además que un espacio denominado de monólogos involucrará a Lamine Thior, humorista, actor y responsable del pódcast "No hay negros en el Tíbet", quien abordará, a través de su perspectiva artística, el impacto de los prejuicios y la estigmatización.

El evento prevé también una mesa centrada en el papel de la tecnología y las plataformas digitales, bajo la moderación del periodista Jaime García Cantero. Participarán representantes directivos de las principales empresas de redes sociales: Ana Abade, responsable principal de Relaciones Institucionales de TikTok para España y Portugal; Miguel Escassi, director de Asuntos Públicos de Google; José Luis Zimmermann, director de Políticas Públicas de Meta para España y Portugal, y Tomás Fernández, director del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Según consignó el Ministerio, el objetivo de esta mesa es detallar las políticas de moderación activa y los resultados en la retirada de mensajes de odio, así como analizar la colaboración de las plataformas para evitar la expansión descontrolada de discursos hostiles en la red.

Otra de las actividades de la Cumbre, recogida en el anuncio ministerial, es el coloquio titulado "En la diana del odio", en el que tomarán parte la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, bajo la coordinación de la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez. En el marco de esta conversación se analizarán las estrategias e impactos de los discursos de odio que, a través de distintas redes, buscan deshumanizar a las personas.

El Ministerio señaló en sus comunicaciones que la realización de la Cumbre pretende no solo visibilizar las consecuencias del odio digital y su propagación, sino también poner en común propuestas y medidas orientadas a reforzar la protección de los derechos humanos y a promover la cooperación entre administraciones, organismos internacionales y actores del sector tecnológico. Según resaltan los organizadores, se busca identificar prácticas y marcos que permitan responder ante el auge de la hostilidad en entornos virtuales y ante los desafíos que plantea la IA en cuanto a generación y distribución de mensajes perjudiciales.

La participación de afectados, expertos y representantes de instituciones nacionales e internacionales permitirá, según el Ministerio, un análisis integral de los factores que inciden en la extensión del odio y la discriminación en plataformas digitales. El encuentro, considerado por el Ministerio como un hito en la lucha frente a expresiones discriminatorias en internet, se enmarca en los esfuerzos estatales y multilaterales por garantizar la convivencia y la dignidad de las personas tanto en el entorno digital como fuera de él.