Grupo de Puebla llama a Perú a seguir comicios dentro de la ley, apoyado por expresidentes

Lima, 23 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes de Argentina Alberto Fernández y de Ecuador Rafael Correa figuran entre los firmantes de una declaración del Grupo de Puebla que insta a Perú seguir su proceso electoral en el marco de su ley, sin salirse de ella ante las presiones del ultraderechista Rafael López Aliaga, que denuncia sin pruebas un fraude contra él y pide que se reabran las urnas para seguir votando.

Entre los firmantes de la declaración también están el fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, el líder indepentista catalán Oriol Junqueras, el exjuez español Baltasar Garzón, el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon; y el activista argentino Aldolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980.

Así, el Grupo de Puebla indicó que "toda elección debe conducirse con transparencia, garantías plenas y apego a la ley. Las instituciones electorales deben poder ejercer sus funciones con plena autonomía, sin presiones indebidas —provengan de poderes económicos, mediáticos o políticos, nacionales o extranjeros— y en respeto a los procedimientos establecidos".

"Rechazamos toda estrategia orientada a obstruir, dilatar o invalidar resultados electorales legítimos mediante campañas de descrédito institucional o presión extrajudicial", indicó el comunicado.

Al verse que quedará previsiblemente fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez, que apunta a ser el rival de la derechista Keiko Fujimori, López Aliaga ha amenazado de muerte a las autoridades electorales si no aceptan sus exigencias de que se anulen las elecciones, o bien que se convoque una jornada supletoria de votaciones en Lima, su bastión electoral.

López Aliaga ha basado su narrativa de fraude en las numerosas incidencias ocurridas en Lima, donde hubo grandes retrasos en la apertura de los locales de votación por falta de material que no llegó a tiempo, mientras que también hubo irregularidades en el repliegue de votos para ser almacenados.

No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya tomó la extraordinaria decisión de permitir que el día siguiente se celebrasen las elecciones en trece locales de Lima que no pudieron abrir por falta de material electoral, y con ello todas las mesas de los comicios terminaron instaladas, con una participación estimada en 76,2 % superior a las elecciones de 2021.

Estos episodios llevaron a que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dimitiese en medio de fuertes presiones, investigaciones y amenazas de López Aliaga, pese a que la ley prohíbe que pueda renunciar mientras hay un proceso en marcha, y a su vez el JNE llegó a sopesar la posibilidad de anular los comicios como exige el ultraderechista.

"La democracia no se agota en sus instituciones, pero no puede prescindir de ellas. La experiencia reciente en diversas partes del mundo —desde asaltos a sedes gubernamentales hasta campañas sistemáticas de desinformación— muestra los graves peligros que supone la impugnación infundada de resultados electorales para la convivencia democrática y la paz social", subrayó el Grupo de Puebla.

En ese sentido, hizo un llamado a los actores sociales y políticos de Perú "a abstenerse de maniobras y afirmaciones sin sustento que puedan generar incertidumbre, polarización o violencia".

"El voto ciudadano debe ser respetado íntegramente. Ningún actor —por poderoso que sea, dentro o fuera del país— tiene derecho a sustituir, manipular o desconocer el veredicto de las urnas. Defender esa voluntad es defender la democracia como conquista de los pueblos y la libre determinación como principio fundamental del orden internacional", concluyó. EFE