Andrew Parsons inaugura otros Juegos en un mundo donde "la situación no ha mejorado"

"La discapacidad no es en sí misma una limitación, sino una dimensión increíble de la diversidad humana". Con esta frase, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, puso en relieve el propósito de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 al inaugurar oficialmente el evento en la Arena de Verona. Según consignó el medio, Parsons hizo hincapié en que el evento va más allá de la competencia para inspirar integración, desafiar fronteras y contribuir a una transformación en la percepción social sobre la discapacidad.

El medio reportó que la ceremonia de apertura, que se extendió durante dos horas en el histórico anfiteatro de la Arena de Verona, conectó en directo con las dos sedes principales de los Juegos y la subsede de Tesero. La esquiadora Audrey Pascual participó como abanderada de la delegación española. El acto central estuvo marcado por el discurso de Parsons, quien recordó los orígenes del movimiento paralímpico y destacó la importancia de pequeños actos como motores de grandes cambios. “Cómo pequeños números, pequeñas acciones y pequeños momentos pueden cambiar el curso de la historia”, expresó Parsons según publicó la fuente.

El presidente del CPI dedicó un espacio en su intervención para rememorar el legado de Sir Ludwig Guttmann, cuyas investigaciones en la Universidad de Turín y su trabajo en Stoke Mandeville sentaron las bases del deporte paralímpico como herramienta de restauración y liberación del potencial humano. Parsons subrayó que desde 1960, año del primer evento paralímpico en Roma promovido por Guttmann y Antonio Maglio, el espíritu de superación y la búsqueda de inclusión han sido las piedras angulares de este acontecimiento deportivo internacional.

De acuerdo con lo detallado por el medio, Parsons también vinculó el significado de los Juegos Paralímpicos con las condiciones actuales del mundo, mencionando que, a su juicio, “la situación no ha mejorado” desde hace cuatro años y que aún se evidencia un escenario global donde las divisiones y la falta de progreso en inclusión persisten. Aun así, remarcó que en este evento “las diferencias no son motivos de separación, sino fuentes de fortaleza”, y que la Villa Paralímpica ejemplifica una comunidad donde todos son valorados y el potencial humano puede desarrollarse sin barreras.

La ceremonia contó con la intervención protocolaria del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien declaró inaugurados los Juegos ante representantes y público asistente. Inmediatamente después, se procedió al encendido de los pebeteros: en Milán junto al Arco della Pace y en Cortina en la Piazza Angelo Dibona. La astronauta Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio, tuvo un papel destacado tras el encendido.

Uno de los momentos musicales destacados incluyó la interpretación colectiva sobre el escenario principal de la canción ‘Nel blu dipinto di blu (Volare)’, de Domenico Modugno, con la que culminó un espectáculo que combinó música, iluminación y el desfile de delegaciones, aunque se constató la ausencia institucional de representantes de 12 países en señal de boicot, informó el medio.

En su mensaje, Parsons hizo referencia al récord de participación de deportistas y naciones este año, adelantando que en los próximos días, los atletas paralímpicos mostrarán el alcance de sus logros. Además, sostuvo que el impacto de sus actuaciones servirá de ejemplo a personas en distintos contextos y recuerdos que, mediante el deporte, las fronteras pueden redefinirse y los límites pueden trascenderse, reportó la fuente. Parsons agradeció al público y a los atletas el esfuerzo colectivo para convertir Italia en un país más accesible y abierto, remarcando que los “pioneros” del deporte paralímpico han dejado un legado que se plasma hoy en la magnitud del evento y en la inspiración que ofrecen a futuras generaciones.

Tal como publicó el medio, la organización resaltó que el evento se estructuró para honrar la historia y promover un modelo de sociedad “libre de política”, reflejado en la convivencia y respeto que se promueven en la Villa Paralímpica. Parsons recalcó que allí, todos cuentan con oportunidades y que se trata de un entorno donde progresar es posible para los participantes, pues “las mejores historias de la humanidad aún están por contar”.

La inauguración en Verona y los actos secundarios en las demás sedes buscaron reforzar el mensaje de que el deporte paralímpico no solo exhibe la destreza de los atletas, sino que invita a la reflexión sobre la integración social y la diversidad como valor. La emoción de las delegaciones y el despliegue artístico conformaron el inicio de una edición de los Juegos que aspira, según la organización, a dejar un legado de accesibilidad y apertura en la sociedad italiana y a nivel internacional.

A lo largo del evento inaugural, los organizadores enfatizaron el papel transformador del deporte, tanto desde una perspectiva personal como social, y reiteraron la idea de que el cambio hacia una mayor inclusión y aceptación pasa por acciones concretas, como las emprendidas por quienes forman parte del movimiento paralímpico. El medio afirmó que el discurso de Parsons finalizó llamando a los asistentes a reconocer el potencial de cada individuo y a ser agentes activos en la construcción de un mundo sin barreras para quienes viven con discapacidad.