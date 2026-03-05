Zelenski aborda con el rey de Bahréin una posible cooperación en la defensa contra drones iraníes

Volodimir Zelenski recalcó la similitud de las amenazas enfrentadas por Ucrania y Bahréin, aludiendo a los constantes ataques con misiles y drones que ambos países han experimentado en los últimos meses. El presidente ucraniano, durante una llamada telefónica con el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, ofreció compartir la experiencia técnica y operativa de Ucrania en materia de defensa antiaérea, según publicó la agencia oficial ucraniana y posteriormente reflejó el medio BNA de Bahréin. Esta conversación se produjo mientras distintas naciones del Golfo, como Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, se enfrentan a un aumento de ataques iraníes directos o vinculados a intereses de Estados Unidos en la región.

De acuerdo con la información difundida por la Presidencia de Ucrania, Zelenski destacó que Ucrania cuenta con un conocimiento profundo sobre cómo hacer frente a amenazas aéreas, resultado de su propia experiencia bajo fuego de misiles y drones, los cuales han provocado daños considerables en ciudades y en infraestructura nacional. “Al igual que Bahréin, Ucrania no quería experimentar esto, pero comprendemos bien lo que son los constantes ataques con misiles y drones y cómo contrarrestarlos”, aseguró Zelenski, citado en el comunicado oficial difundido por Kiev.

En el transcurso de esta conversación, ambos jefes de Estado debatieron la posibilidad de establecer una cooperación técnica orientada a mejorar las capacidades de defensa contra drones y otros ataques aéreos. Según publicó la agencia estatal BNA, se acordó que los equipos ucranianos y bahreiníes mantendrían comunicación regular para explorar vías concretas de colaboración estratégica.

La postura de Manama en este asunto quedó reflejada en las declaraciones del monarca bahreiní, quien reiteró la vocación pacífica del país y su respaldo a cualquier iniciativa que favorezca la seguridad y la estabilidad tanto en la región como a escala global, reportó la agencia BNA. Durante la llamada, el rey Hamad bin Isa al Jalifa también expresó su “profunda gratitud y aprecio” a Zelenski, señalando el “sincero apoyo” proporcionado por el mandatario ucraniano frente a la coyuntura actual de Bahréin.

Según detalló el medio ucraniano, la comunicación entre ambos dirigentes coincidió en fecha con otros contactos mantenidos por Zelenski, quien ese mismo día dialogó con líderes de Jordania y Kuwait, afrontando también con ellos el impacto regional de los ataques con misiles y drones de fabricación iraní. A través de sus redes sociales, Zelenski explicó que los drones empleados por Irán en estos escenarios pertenecen al modelo “shahed”, el mismo tipo que ha causado destrucción en territorio ucraniano desde el inicio de la ofensiva rusa asistida por tecnología y equipamiento iraní.

Estos diálogos reflejan una preocupación compartida entre Ucrania y diversos estados de Oriente Próximo, que han identificado la proliferación de drones iraníes como un desafío de seguridad común. El objetivo de las conversaciones, según detalló la Presidencia de Ucrania, se centra en forjar alianzas técnicas y compartir información útil para el desarrollo de sistemas de defensa antiaérea, así como en mantener abierto el canal diplomático no solo entre Kiev y Manama, sino con otros países afectados por ataques de origen iraní.

Durante la serie de contactos, Zelenski insistió en la importancia de unificar esfuerzos regionales frente a las amenazas tecnológicas que representan los drones de ataque, haciendo hincapié en la transferencia de aprendizajes derivados de la experiencia bélica de Ucrania. El mandatario ucraniano subrayó que las estrategias defensivas perfeccionadas en su país pueden resultar valiosas para Estados que, como Bahréin, enfrentan la presión de incidentes recientes contra instalaciones y personal militar conectado a Estados Unidos.

El compromiso de ambos gobiernos, tal como informó la agencia BNA y medios oficiales ucranianos, apunta a revitalizar la cooperación a nivel técnico y diplomático, abriendo la posibilidad de futuros acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Ambas partes expresaron la intención de mantener la comunicación en curso y avanzar hacia posibles alianzas que contemplen tanto transferencia de tecnología como entrenamiento y asesoría en defensa aérea.

La conversación telefónica entre Zelenski y el rey de Bahréin marca el inicio de una etapa de acercamiento político y técnico entre los dos países, motivada por la identificación de riesgos comunes y por la búsqueda de respuestas coordinadas a la expansión de la tecnología militar iraní en diversas áreas de influencia. Las autoridades de ambos estados recalcaron la importancia de consolidar un frente colaborativo ante el uso extendido de drones y misiles en escenarios de conflicto de la región y fuera de ella.