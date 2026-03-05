Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EEUU e Israel

Las recientes afirmaciones de Alemania, Francia y Reino Unido sobre posibles acciones defensivas contra Irán han elevado la tensión en la región, tras anunciarse que podrían destruir capacidades militares iraníes. A raíz de estos anuncios, el grupo Resistencia Islámica en Irak comunicó que cualquier nación europea que se sume al respaldo de Estados Unidos o Israel en el conflicto con Irán será considerada un objetivo militar en territorio iraquí y en la región, advirtiendo respecto a las posibles consecuencias tanto para los países involucrados como para sus ciudadanos. Según informó el medio que dio a conocer estas declaraciones, la milicia alertó a los aliados europeos de Washington y Tel Aviv sobre estos riesgos mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la información publicada, esta organización proiraní calificó de “enemigos del pueblo y de los valores sagrados” a los países europeos que decidan sumarse al bando estadounidense e israelí. El grupo consideró que tanto fuerzas como intereses europeos presentes en Irak y áreas circundantes quedarían expuestos a la represalia. “Cualquiera de esos países que participe en esta batalla es considerado enemigo de nuestro pueblo y de nuestros valores sagrados, y sus fuerzas e intereses en Irak y la región se convierten en objetivos legítimos como castigo por su participación en esta agresión”, expresaron en el texto. La declaración también incluyó críticas directas a lo que denominaron una “guerra injusta” contra la República Islámica y a los intentos, según ellos, de involucrar a Europa en el conflicto.

En su comunicado, la milicia acusó a Estados Unidos e Israel de conspirar para “extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres” y de propagar la corrupción, mediante la imposición de su hegemonía. “Las fuerzas del mal están conspirando para extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres (...), en un intento (...) de propagar la corrupción en la Tierra imponiendo su hegemonía sobre la voluntad de los pueblos libres”, cita el medio sobre el mensaje que, según los milicianos, muestra la negativa a ceder ante cualquier intento de “arrogancia global”. “Aquellos con una determinación y firmeza inquebrantables sobre el terreno se han negado y seguirán negándose a doblegarse ante todos los intentos de la arrogancia global”, aseguraron en la declaración. Adicionalmente, manifestaron que los “dañinos” pronto conocerán cuál será “el terrible destino” que les aguarda.

Este pronunciamiento se ha producido en el contexto de la escalada militar iniciada después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran una operación sorpresa contra Irán el pasado sábado. Según consignó el mismo medio, autoridades iraníes aseguraron que más de mil personas han fallecido como consecuencia de esta ofensiva. Irán respondió a la agresión con ataques dirigidos hacia instalaciones asociadas a Israel y Estados Unidos en distintas naciones del Golfo Pérsico, generando una dinámica de represalias cruzadas en la región.

En cuanto a la postura oficial del Gobierno iraquí, el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mohamed Shia al Sudani, transmitió en una reunión con líderes de seguridad y del ejército un mensaje contundente sobre la soberanía nacional. Tal como reportó el medio citado, durante su intervención, el mandatario advirtió que “no habrá indulgencia ante cualquier intento de arrastrar a Irak a la guerra, y cualquier cosa que contribuya a amenazar su estabilidad”. Al Sudani exhortó a sus agencias a priorizar la seguridad nacional y señaló que la responsabilidad legítima y legal de las fuerzas armadas consiste en mantener los intereses iraquíes por encima de cualquier presión externa.

El jefe de gobierno impartió instrucciones para que los cuerpos del orden actúen con máxima preparación y eviten que cualquier actor externo logre involucrar al país en el conflicto regional, según detalló el medio que cubrió las declaraciones. En la misma reunión, al Sudani fue informado sobre el estado actual de la seguridad en las diferentes gobernaciones del país, considerando los riesgos derivados de los hechos recientes. El primer ministro afirmó que las fuerzas iraquíes se mantendrán enfocadas en fortalecer la defensa nacional y en la salvaguardia de los intereses superiores del país.

El medio también consignó que el clima de tensión en la región ha ido en aumento desde las operaciones militares desarrolladas por Estados Unidos e Israel, que desencadenaron una cadena de acciones militares por parte de Irán y sus aliados. Las milicias proiraníes han subrayado que las amenazas están dirigidas especialmente a los aliados europeos que puedan intervenir activa o pasivamente en el conflicto, y reiteraron que no distinguirán entre fuerzas militares y objetivos estratégicos asociados a estos países en territorio iraquí.

Diversas autoridades han manifestado en medios internacionales la preocupación por la posibilidad de que la región se convierta en un escenario de enfrentamientos que involucren a múltiples actores fuera de Oriente Medio. La reacción de Resistencia Islámica en Irak marca un nuevo episodio en el proceso de polarización, extendiendo el alcance potencial del conflicto y acentuando el peligro que enfrentan ciudadanos y activos europeos ubicados en la región. A lo largo del comunicado, los representantes de la milicia enfatizaron que sus acciones no responden sólo a una lógica militar, sino también a una defensa de los principios y valores que, afirman, Occidente procura atacar.

Por ahora, las posiciones de las partes indican que cualquier escalada podría tener efectos sobre la estabilidad en Irak y sus zonas de influencia. El liderazgo iraquí intensifica los esfuerzos para impedir la expansión del conflicto y la posibilidad de que poderes externos utilicen su territorio como plataforma para sus disputas. Según publicó la fuente, tanto las reacciones internacionales como locales reflejan la incógnita sobre el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas.