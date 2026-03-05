Un miembro de la Asamblea de Expertos asegura que la elección del sucesor de Jamenei llegará "lo antes posible"

La Asamblea de Expertos de Irán ha solicitado a la ciudadanía prestar atención únicamente a los comunicados oficiales y no dejarse guiar por versiones no verificadas respecto a la inminente elección del próximo líder supremo, en el contexto de las especulaciones que han surgido tras la muerte de Jamenei. Según consignó la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Mohsen Qomi, integrante del Presidium de la Asamblea de Expertos, indicó que el proceso para elegir al sucesor avanza con celeridad y subrayó la importancia de seguir solo las directrices y anuncios emitidos por el órgano encargado de la sucesión.

De acuerdo con la información publicada por IRIB, Qomi afirmó que la Asamblea de Expertos está enfocada en realizar su tarea y designar “lo antes posible al nuevo líder”. El funcionario remarcó que la sociedad debe desestimar rumores o informaciones no oficiales mientras el proceso continúa. El medio IRIB detalló que estas declaraciones surgen durante un periodo en que la sociedad iraní mantiene expectación ante una sucesión que algunos observadores internacionales consideran clave para el futuro político del país.

Durante la jornada anterior, Ahmad Jatami, también parte de la Asamblea de Expertos, anticipó que el organismo se encuentra próximo a tomar una decisión definitiva sobre el relevo en la máxima autoridad política y religiosa del país. Jatami aseguró a IRIB: “Las opciones sobre el próximo líder han sido identificadas. Estamos cerca de elegirlo. Los expertos han sondeado opciones y, por la gracia de Dios, estamos cerca de tomar una decisión”.

La muerte de Jamenei, ocurrida el 28 de febrero, estuvo vinculada, según las autoridades iraníes, al ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel. IRIB informó además que en ese operativo murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, así como familiares cercanos, incluida su hija y una de sus nietas. El ataque dejó un saldo que supera el millar de personas fallecidas en territorio iraní y también provocó la muerte de altos funcionarios, entre ellos ministros y miembros relevantes del estamento militar.

Tal como reportó IRIB, la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán se tradujo en bombardeos sobre distintas zonas del país y desencadenó una respuesta del Ejército iraní. En reacción, las fuerzas armadas de Irán lanzaron misiles y drones con destino a objetivos en Israel y a bases donde Estados Unidos mantiene presencia militar en varios puntos de Oriente Próximo.

El medio IRIB puntualizó que la Asamblea de Expertos, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica de Irán, es el organismo facultado para elegir al líder supremo tras realizar un proceso de deliberación entre sus integrantes. El órgano manifestó que mantiene labores continuas con miras a garantizar una transición sin alteraciones en la dirección religiosa y política de la nación. Dentro de sus declaraciones, los miembros de la Asamblea insistieron en que la confianza pública en los anuncios oficiales resulta esencial ante el contexto de incertidumbre generado por la reciente coyuntura.

La televisión pública iraní añadió que la sucesión del líder supremo representa un momento delicado y de gran impacto para el país, ya que involucra tanto la dirigencia espiritual como las facultades concentradas en la figura que encabeza el Estado. IRIB explicó que la Asamblea, compuesta por especialistas en derecho islámico y figuras influyentes dentro del sistema político de Irán, debe cumplir un proceso en el cual se identifican alternativas y se somete a votación la designación final.

La operación militar en la que falleció Jamenei introdujo una serie de desafíos para la estructura de mando iraní. IRIB destacó que, en paralelo a la labor de la Asamblea de Expertos, el país ha enfrentado diversas reacciones en el ámbito internacional debido al alcance de los bombardeos y a las represalias implementadas posteriormente por las fuerzas iraníes.

Las autoridades confirmadas por IRIB actualizaron la cifra de fallecidos a raíz de los ataques, indicando que entre las víctimas no solo se cuenta la familia del ex líder, sino también varios integrantes del gabinete ministerial y altos mandos estratégicos. Este dato refleja la magnitud de las consecuencias inmediatas derivadas del operativo militar extranjero.

Mientras tanto, distintos sectores dentro de Irán esperan el anuncio formal del nuevo líder supremo, un movimiento que marcará la continuidad institucional dentro de un escenario de tensiones regionales y de reconstrucción tras los sucesos recientes. La Asamblea de Expertos continúa realizando reuniones, según IRIB, para finalizar el proceso previsto, sin anticipar el nombre de la figura que asumirá el principal cargo de la República Islámica.