Nothing presenta los auriculares Headphone (a): 5 días de autonomía y un diseño desenfadado en cuatro colores

Nothing ha presentado sus nuevos auriculares Headphone (a), que ofrecen hasta cinco días de autonomía y un diseño desenfadado disponible en cuatro colores.

Estos auriculares son una adición "juguetona y poderosa" a sus catálogo de productos de audio, que llega con un diseño de tipo diadema 'over-ear', que cubre completamente la oreja y está disponible en los colores rosa, amarillo, blanco y negro.

Los auriculares están diseñado para que su uso sea cómodo a lo largo del día, y para ello cuentan con almohadillas transpirables que recuerdan la forma de la oreja y un cuerpo que pesa 310 gramos. Pueden utilizarse con sudor y bajo la lluvia, ya que tienen certificación IP52 de resistencia al polvo y al agua.

Nothing ha destacado la duración de su batería, que ofrece hasta 135 horas de escucha sin la tecnología de cancelación de ruido con una sola carga. Esto equivale a un máximo de 5 días de uso estándar, y con la tecnología de carga rápida se pueden obtener cinco horas de reproducción con cinco minutos de carga.

Estos auriculares ofrecen audio de alta resolución con certificado Códec inalámbrico y LDAC, mientras que el controlador de 4mm recubierto de titanio ofrece un sonido "potente y sin distorsiones".

La cancelación de ruido activo tiene tres preajustes (bajo, medio y alto) que reducen más o menos ruido del entorno según la situación en la que se encuentre el usuario, y un modo 'Transparencia', permite dejar la entrada de algo de sonido ambiental, para mantenerlo conectado con el entorno.

Para la cancelación de ruido utiliza micrófonos duales de proalimentación y retroalimentación, que funcionan con tecnología de inteligencia artificial para adaptar esta tecnología en tiempo real según el entorno y el ajuste de su auriculares.

Para que las llamadas sean claras, los auriculares cuentan con tres micrófonos que funcionan con un algoritmo entrenado en más de 28 millones de escenarios de ruido, que aísla la voz incluso en los entornos más concurridos.

La experiencia auditiva se complementa con un ecualizador avanzado profesional de ocho bandas que ajusta el sonido con precisión. Y para el control, los auriculares incluyen botones y ruedas táctiles directamente integradas en los auriculares que ayudan a ajustar el sonido, navegar por los contenido y acceder a distintos modos.

Los nuevos Headphone (a) tienen un precio de 159 euros y estarán disponibles a partir del 13 de marzo, aunque es posible reservarlos desde este jueves.