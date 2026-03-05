La SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de la energía limpia en España en 2025: "No prescindáis de nosotros"

Domingues Santos, presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), señaló que la central de Almaraz, ubicada en Extremadura, figura entre las más seguras a nivel internacional según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Esta central comparte diseño con la planta North Anna, en Virginia, Estados Unidos, la cual ya recibió autorización para operar hasta los 80 años. Al tomar como referencia dicho ejemplo, Domingues subrayó la capacidad técnica y operativa de las instalaciones nucleares españolas para continuar funcionando más allá de los plazos actualmente establecidos, mientras continúan actualizándose por medio de inversiones anuales, que en el caso específico de Almaraz rondan los 50 millones de euros destinados a modernización, mantenimiento y mejora de la seguridad.

Según informó Europa Press, durante el evento ‘Las centrales nucleares en 2025: experiencias y perspectivas’, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, el presidente de la SNE expuso ante periodistas que las centrales nucleares jugaron un papel clave en el suministro de electricidad en España durante 2025. Las plantas nucleares generaron el 19,7% de la electricidad peninsular y representaron el 25,2% de la producción eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Domingues destacó la importancia de este aporte en términos de estabilidad energética, reafirmando la petición de mantener la participación nuclear en el esquema eléctrico nacional: “No prescindáis de nosotros porque somos muy importantes y todavía seguimos siendo muy estratégicos. Energía abundante, libre de emisiones de GEI, 24-7, y ahí estamos. No expuestos a variaciones inmediatas de precios en el mercado, así sin más. y dando estabilidad y seguridad... a la red eléctrica”, declaró el presidente de la SNE, según Europa Press.

Las cifras operativas del sector nuclear español en 2025 muestran un elevado nivel de actividad y eficiencia, detalló el medio. Los grupos nucleares funcionaron con un factor de carga del 83,1%, es decir, estuvieron en producción durante el 83,1% del tiempo posible a plena potencia, equivalente a unas 7.280 horas anuales. Según consignó Europa Press, Domingues expresó satisfacción con estos datos y remarcó que, en ausencia del apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, los registros habrían sido levemente superiores.

En relación a la posible extensión de la vida útil de las centrales nucleares españolas, Domingues hizo referencia a declaraciones recientes de responsables de compañías energéticas como Mario Ruiz-Tagle, de Iberdrola España, y José Bogas, de Endesa, quienes se pronunciaron a favor de esta medida. Para el presidente de la SNE, las centrales cuentan con las condiciones técnicas y materiales necesarias para operar durante más tiempo. Al ser cuestionado sobre la posición institucional ante el contexto internacional de crisis energética, Domingues reafirmó su respaldo a la continuidad del parque nuclear nacional, argumentando que este sector aporta estabilidad y que el suministro de combustible no está sujeto a las fluctuaciones inmediatas del mercado global, ya que el abastecimiento se planifica y asegura con antelación a través de acuerdos con empresas como Enusa.

El caso de la central de Almaraz resulta paradigmático en las discusiones sobre prórroga de operaciones. Según publicó Europa Press, Domingues recordó que si no se modifican los planes actuales, las centrales españolas cerrarían a los 46 años de funcionamiento efectivo. Mientras tanto, continúan implementándose inversiones anuales para asegurar estándares de seguridad y confiabilidad, sin que esto implique condicionantes sobre su posible cierre o continuidad.

En el proceso de decisión respecto a la extensión de actividad en la central de Almaraz, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ahora estudia la solicitud presentada por las empresas eléctricas propietarias con el objetivo de que la central opere hasta 2030. El Gobierno estableció tres condicionantes clave: garantizar la seguridad de la instalación, asegurar el suministro eléctrico y no trasladar costes adicionales a los contribuyentes. De acuerdo con Europa Press, Domingues recalcó que “las propietarias de la central han dicho que la prórroga no tendrá absolutamente ningún coste para el ciudadano, porque todos los costes los paga la central y los costes de gestión de residuos o del combustible gastado, los costes de desmantelamiento, eso se pagan desde el primer día que se puso en marcha la central”. Además, expresó que no identifica razones objetivas para denegar la prórroga hasta 2030 solicitada por la central ante el CSN.

El impacto fiscal sobre la industria también fue un punto relevante abordado por Domingues. Según reportó Europa Press, la carga impositiva que pesa sobre el sector nuclear supera actualmente el 50% del presupuesto anual destinado a operación y mantenimiento de las instalaciones. Domingues indicó que cualquier reducción en este ámbito sería bien recibida, aunque reconoció que la cuestión compete principalmente a las empresas propietarias.

En su intervención, el presidente de la SNE insistió en que el sector nuclear continúa aportando una parte significativa de la energía eléctrica sin emisiones contaminantes, contribuyendo tanto a la estabilidad de precios como a la seguridad energética del país. El reclamo por mantener activos los reactores nucleares en el mix energético español se plantea como una cuestión de estrategia y respuesta ante los desafíos presentes y futuros del sector, bajo criterios técnicos, operativos y económicos, según lo difundido por Europa Press.