Exigen a gobernador de Pensilvania cierre centro de detención de niños no acompañados

Las organizaciones que integran la Coalición de Inmigración de Pensilvania han publicado un informe que documenta dos décadas de presuntos abusos en la Academia Abraxas, situada en el estado de Pensilvania y actualmente dedicada a la detención de menores inmigrantes no acompañados. De acuerdo con la información presentada este miércoles y difundida por la agencia EFE, el documento también reclama la intervención urgente del gobernador estatal, Josh Shapiro, para ordenar el cierre inmediato de este centro y proteger a los niños que se encuentran bajo su custodia.

Según explicó la Coalición de Inmigración de Pensilvania en un comunicado recogido por EFE, la Academia Abraxas opera mediante un contrato con la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), la entidad federal encargada del cuidado y reubicación de niños inmigrantes no acompañados. Las organizaciones que firman el informe aseguran que muchos de los menores retenidos cuentan con familiares en territorio estadounidense, aunque, en lugar de ser reunidos con ellos en entornos comunitarios, permanecen bajo custodia en un entorno que describen como restrictivo y con un historial comprobado de abuso, negligencia y fallas institucionales.

El medio EFE detalló que la Coalición solicita al gobernador Josh Shapiro la emisión de una orden de emergencia que implique el cierre de la Academia Abraxas. De acuerdo con la información de la misma fuente, el Departamento de Servicios Humanos del estado de Pensilvania revocó en 2025 uno de los certificados de cumplimiento con el que operaba el centro, tras constatar “incompetencia grave, negligencia y mala conducta en el funcionamiento de las instalaciones”. Esta decisión se produjo tras un incidente en el que, según informó EFE, un empleado agredió físicamente a un menor. La administración de Abraxas ha presentado una apelación a la revocación del certificado, mientras continúa funcionando gracias a otras dos licencias en vigor.

El reporte distribuido por EFE destaca que el centro no procedió a presentar un informe ante las autoridades en torno a una sospecha de abuso infantil, lo que, según las organizaciones, evidencia un incumplimiento en la protección de los derechos de los niños bajo custodia. En su intervención pública, el organizador estatal de la campaña “Cuidado, no control”, Evan Feldberg-Bannatyne, afirmó: “Cuando decimos que acabemos con el encarcelamiento juvenil en Pensilvania, también nos referimos a los niños indocumentados. Abraxas abusa de menores. El gobernador Shapiro debe intervenir emitiendo una orden de expulsión temporal para proteger a los menores y cerrar Abraxas”.

A lo largo del informe y la comunicación difundida, la Coalición incide en la urgencia de reemplazar la reclusión de menores por modelos basados en la comunidad, remarcando que muchos de los jóvenes privados de libertad en el centro buscan reunirse con familiares y no representan un peligro que justifique su aislamiento en entornos cerrados. De acuerdo con EFE, la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, Jasmine Rivera, sostuvo que Estados Unidos requiere un sistema migratorio “que acoja a quienes vienen a compartir sus talentos y ser parte de nuestra historia, no un sistema destructurado que someta a los niños y a las familias a la misma violencia de la que huyen”.

Según el informe citado por EFE, los problemas detectados en la Academia Abraxas no son recientes. El documento recoge supuestos episodios reiterados de maltrato, fallas regulatorias y negligencia institucional durante los últimos veinte años, lo que, a criterio de la coalición, justifica la demanda de cierre inmediato. Uniformando este criterio, las organizaciones consideran insuficientes las intervenciones regulatorias y exigen una solución de fondo que proteja los derechos de los menores migrantes.

El centro continúa operando a pesar de la pérdida del certificado de cumplimiento, amparándose en otras dos licencias. Esto, según reportó EFE, ha generado preocupación entre los activistas y defensores de derechos humanos, quienes sostienen que la continuidad de las operaciones de Abraxas implica un riesgo continuado para los menores detenidos y pone en duda la eficacia de los mecanismos de control vigentes en el estado.

El llamado de la coalición incluye el reclamo de reubicar a los niños inmigrantes en entornos menos restrictivos y priorizar la integración familiar, una postura respaldada por el contenido del informe hecho público este miércoles. EFE subraya que los defensores consideran que mantener a los menores en centros con antecedentes documentados de abuso perpetúa el trauma del que ya han sido víctimas antes de su llegada a Estados Unidos.

En el contexto de las solicitudes presentadas al gobernador Shapiro, la Coalición insiste en la necesidad de involucrar a las autoridades estatales y federales para garantizar estándares de protección suficientes en cualquier instalación donde se alberguen niños bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Las organizaciones insisten, según EFE, en que las medidas recientes resultan insuficientes mientras continúe la operación de centros que, como Abraxas, presentan antecedentes de incidentes de abuso y negligencia.

El debate sobre el tratamiento y la detención de menores inmigrantes no acompañados en los Estados Unidos ha permanecido en la agenda pública, con organizaciones como la Coalición de Inmigración de Pensilvania reclamando cambios estructurales y políticas centradas en la protección y el bienestar de los niños. La situación de la Academia Abraxas se ha consolidado como un punto de referencia en la discusión sobre el sistema de acogida migratoria en el estado y sus mecanismos de control institucional.