El Vino de Jerez destaca que EEUU es un destino de alto valor añadido y recuerda bajada en 2025 por aranceles

Las exportaciones de vinos de Jerez al mercado estadounidense registraron una disminución del 24% durante el primer semestre de 2025, antes de la aplicación efectiva de los aranceles del 15% anunciados por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según informó Europa Press, estas medidas generaron un retroceso significativo para el sector vitivinícola de la provincia de Cádiz, que considera a Estados Unidos como un destino estratégico y emergente para sus productos.

De acuerdo con declaraciones del presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, recogidas por Europa Press, Estados Unidos representa uno de los mercados de mayor valor añadido para los vinos de esta región. Saldaña ha señalado que la actividad exportadora hacia el país norteamericano ha enfrentado dificultades no solo por los aranceles, sino también por los recientes anuncios de posibles restricciones comerciales completas, motivados por tensiones diplomáticas derivadas de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán.

En palabras de Saldaña, la incertidumbre que acompaña estas amenazas complica la planificación y estabilidad del sector. Tal como publicó Europa Press, el presidente del Consejo Regulador expresó que “esto no es bueno” para el negocio, subrayando que cualquier medida extrema, como un embargo total, podría tener consecuencias desastrosas. Aunque cuestionó la viabilidad legal de que Trump cumpla esta nueva advertencia, también consideró que “no tiene ningún sentido que imponga un embargo a España siendo parte de un bloque económico como es la Unión Europea”.

Europa Press relató que el sector ya experimentó las consecuencias de anteriores políticas restrictivas, cuando la simple amenaza de aranceles provocó una caída anticipada en el volumen de exportación, antes incluso de la entrada en vigor de los gravámenes adicionales. Saldaña advirtió que nuevas restricciones, aunque solo sean amenazas, generan un clima de inestabilidad que desalienta a los operadores e importadores estadounidenses.

El medio Europa Press destacó igualmente la posición adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por la administración Trump gracias a la interpretación de que la Casa Blanca había excedido sus competencias al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Saldaña consideró este fallo judicial como un factor favorable para el sector, aunque insistió en la necesidad de seguimiento atento a la situación y recomendó cautela hasta que se clarifiquen los términos de la relación comercial entre ambos países.

La amenaza de cortar “todo el comercio” con España se produce en el contexto de una escalada bélica en Irán y los desacuerdos entre Washington y Madrid sobre la colaboración militar. Según reportó Europa Press, el presidente del Consejo Regulador resaltó que la dependencia de mercados internacionales emergentes como el estadounidense exige adaptabilidad ante cambios imprevistos en las condiciones comerciales y diplomáticas.

En la última década, los vinos del Marco de Jerez incrementaron su presencia en el mercado norteamericano, impulsados por una estrategia de valorización y diversificación internacional. Europa Press subrayó que este crecimiento se vio amenazado primero por la política arancelaria y, más recientemente, por las señales de posible ruptura comercial, lo que refuerza la percepción de vulnerabilidad ante decisiones políticas ajenas al sector.

Aunque el sector observa con preocupación la continuidad de estos episodios, las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan un llamado a la cautela y a la espera, mientras se esclarece el impacto real de las declaraciones políticas y resoluciones judiciales en el flujo de intercambios comerciales entre Cádiz y Estados Unidos.