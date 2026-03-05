Agencias

El Tottenham Hotspur no levanta cabeza antes de visitar al Atlético de Madrid

Guardar

El Tottenham Hotspur ha perdido este jueves por 1-3 frente al Crystal Palace en la jornada 29 de la Premier League, una competición donde los 'spurs' continúan sin levantar cabeza porque se asoman de cerca a la zona de descenso y además no ganan desde el pasado 28 de diciembre.

En su estadio, esta vez el Tottenham se salvó de ir a remolque en el marcador cuando se anuló un gol de Ismaïla Sarr por fuera de juego. Para colmo del Palace, Dominic Solanke adelantó al conjunto local en el 34' rematando a bocajarro y con la zurda una asistencia de Archie Gray.

Sin embargo, poco después cometió Micky van de Ven un penalti sobre Sarr y fue expulsado. El propio Sarr transformó con su pie diestro esa pena máxima y la remontada visitante se consumó justo antes de llegar al descanso, con el 1-2 de Jorgen Strand Larsen en un derechazo raso y con el 1-3 de Sarr de forma sutil tras una mala salida del portero rival.

Algunos aficionados 'spurs' se marcharon al descanso y se perdieron poco, pues Solanke tuvo una buena ocasión en el 68' y no hubo nada más destacable. Esta derrota, a escasos días de jugar contra el Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League, dejó al Tottenham con 29 puntos en la Premier; por su parte, el Palace alcanzó los 38 puntos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bahréin denuncia un ataque con misiles iraníes contra la principal refinería del país

Las autoridades informan que un incendio en instalaciones petroleras cerca de Manama fue provocado por un ataque aéreo, el gobierno asegura que la situación está controlada, se evalúan los daños y no hay víctimas según el comunicado oficial

Bahréin denuncia un ataque con

La OTAN asegura que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales"

Altos mandos de la organización militar occidental han destacado la preparación de sus fuerzas tras recientes acciones hostiles de Irán en Oriente Próximo, expresando su respaldo absoluto a Turquía y asegurando que sus operaciones se adaptarán a cualquier amenaza emergente

La OTAN asegura que su

Los españoles Marta García e Íñigo Martínez de Albornoz rozan el podio en el Campeonato de Europa de Shahdagh

El equipo español finaliza en la cuarta posición de la prueba de relevos mixtos de esquí de montaña en Azerbaiyán, tras una cerrada competencia con selecciones de Italia, Suiza, Alemania y Polonia durante una jornada decisiva del Europeo

Los españoles Marta García e

Diputación recibe a la infanta Elena en "un gesto de apoyo a la provincia y a su cultura"

La llegada de doña Elena al Palacio Provincial refuerza el compromiso de la Familia Real con el desarrollo de Huelva, destacando la importancia de la cultura local y la implicación institucional en distintos ámbitos sociales, según han señalado diversas autoridades

Diputación recibe a la infanta

Miles de nepalíes acuden a las urnas en una jornada electoral "pacífica" seis meses después de las protestas

La jornada electoral en Nepal registra una alta participación y presencia de observadores internacionales, mientras líderes históricos y nuevas figuras políticas compiten por los 275 escaños parlamentarios tras meses de crisis política y protestas juveniles según fuentes oficiales

Miles de nepalíes acuden a