El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin señaló la confirmación de que el incendio registrado en la refinería de Bapco resultó provocado por un ataque aéreo iraní. Las autoridades bahreiníes informaron que esta explosión controlada se enmarca dentro de las represalias adoptadas por Teherán tras la reciente operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, según consignó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el ataque con misiles lanzados desde territorio iraní tuvo como blanco las instalaciones de la petrolera estatal bahreiní Bapco. El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin precisó que el incidente produjo un “incendio limitado” que fue rápidamente contenido por los equipos de emergencia. Según el comunicado difundido por las autoridades, la situación permaneció bajo control tras la intervención de los equipos de seguridad y especialistas, quienes iniciaron de inmediato una evaluación para determinar los daños sufridos y su alcance específico, informó el medio.

El origen del ataque se asocia directamente a la ofensiva militar llevada a cabo el sábado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. El ataque a la refinería de Bapco se presenta como parte de una serie de medidas de represalia adoptadas por Teherán, según reportó el Centro Nacional de Comunicaciones citado por la fuente. Este ciclo de acciones y reacciones incluye respuestas iraníes en varias partes de Oriente Próximo.

Como consecuencia directa de la reciente ofensiva, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resultó muerto, junto con varios ministros y altos mandos del Ejército iraní, según informó la fuente. En respuesta, Irán ejecutó el lanzamiento de misiles balísticos y drones no solo contra Israel sino también contra bases militares estadounidenses distribuidas en la región, según detalló el informe difundido por las autoridades bahreiníes.

Ante el ataque aéreo, el personal de Bapco y los cuerpos de seguridad activaron los protocolos previstos para incidentes de esta naturaleza. El incendio en la planta se limitó a una sección y no se reportaron daños estructurales mayores fuera del área afectada, de acuerdo con el comunicado oficial recogido por el medio. Las autoridades bahreiníes confirmaron que prosiguen las investigaciones técnicas para precisar tanto los daños materiales como las eventuales repercusiones para la capacidad operativa de la refinería.

La refinería de Bapco constituye la principal instalación petrolera de Bahréin y representa una infraestructura estratégica para la economía del país. El ataque ocasionó la interrupción temporal de determinadas operaciones, aunque los responsables aseguraron la rápida contención del siniestro y el restablecimiento progresivo de las actividades esenciales.

El contexto regional se ha visto marcado por la escalada militar, con enfrentamientos y ataques recíprocos que involucran a actores estatales y fuerzas aliadas. El episodio en Bahréin forma parte de un escenario más amplio, en el que las tensiones han aumentado entre Irán, Estados Unidos, Israel y países vecinos. Las autoridades bahreiníes reiteraron, según reportó el medio, su condena al uso de la fuerza y su llamado a la estabilidad en la región.

Las primeras inspecciones técnicas en Bapco se centraron en identificar los puntos de entrada del proyectil y valorar posibles riesgos para la estructura y el personal. Se desplegaron recursos adicionales para reforzar la seguridad en otras infraestructuras energéticas, de acuerdo con la información obtenida por la fuente original. Las investigaciones continúan mientras se analizan posibles consecuencias sobre el suministro de combustibles y derivados del petróleo, así como el impacto a corto plazo para los mercados energéticos regionales.

El Centro Nacional de Comunicaciones indicó que se mantiene el monitoreo de la situación mientras prosiguen los trabajos de evaluación y reparación. Las autoridades de Bahréin insistieron en la importancia de investigar a fondo el ataque y coordinarse con socios regionales y organismos internacionales para reforzar las medidas de seguridad y evitar incidentes similares, informó la misma fuente.