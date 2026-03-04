INAEM atribuye las demoras en los salarios de los actores a cuestiones contables y garantiza su pago "esta semana"

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) reconoce que el retraso en el pago de salarios a los artistas, que ocurre cada año con motivo del cierre y apertura de los ejercicios presupuestarios, responde a cuestiones de procedimiento contable. Según informó Europa Press, el INAEM aseguró que la transferencia pendiente se llevará a cabo durante la semana actual, una vez que el Ministerio de Hacienda autorice la apertura de los nuevos ejercicios contables.

Esta declaración del organismo se produce tras la carta enviada este miércoles por la Unión de Actores y Actrices, donde denunció morosidad en los pagos de honorarios correspondientes al periodo entre el 15 y el 31 de diciembre, y también en algunas compañías, al mes de enero. La organización gremial expresó su preocupación ante la demora, solicitando una solución rápida y transparente por parte del INAEM, tal como consignó Europa Press.

Fuentes del INAEM explicaron al medio que los pagos a intérpretes se realizan bajo la figura de contratos por prestación de servicios, una modalidad diferente a la de los contratos de empleo habituales, cuyos salarios llegan a mes vencido. En el caso de las colaboraciones artísticas, los pagos suelen hacerse dentro del año fiscal y quedan afectados cada vez que el cierre y posterior apertura de los ejercicios presupuestarios paralizan la tramitación administrativa de los expedientes. Siempre según Europa Press, el portavoz del organismo precisó que resulta imprescindible esperar al inicio formal de los ejercicios contables, procedimiento que depende del Ministerio de Hacienda, antes de poder efectuar las transferencias correspondientes.

El INAEM aclaró que antes de llegar a esta situación cada año, informa previamente a los prestadores de servicios sobre posibles demoras, derivadas de la particularidad administrativa del sector público frente al calendario laboral habitual. La institución subrayó, según detalló Europa Press, que el fenómeno no responde a incidencias singulares ni problemas no previstos, sino que constituye una consecuencia recurrente del funcionamiento presupuestario estatal.

El Instituto también indicó que la reforma en curso del propio INAEM está orientada a reducir o eliminar estos retrasos, ajustando la tramitación burocrática a las necesidades y características específicas de la actividad artística. Esta propuesta busca adaptar los procesos internos del organismo para evitar que dependan exclusivamente de los ritmos y reglas del procedimiento administrativo común aplicable a otros sectores del Estado, explicó el portavoz a Europa Press.

La Unión de Actores y Actrices, por su parte, ha señalado públicamente que esta situación afecta la estabilidad económica de los profesionales del sector y pide que el requerimiento anual de esperar la apertura del nuevo ejercicio no se convierta en un obstáculo crónico para el cobro regular de sus honorarios. Europa Press recogió la exigencia de mayor diligencia para garantizar que los pagos no sufran nuevos retrasos en futuras ocasiones.

El INAEM reiteró que el pago correspondiente a los periodos reclamados por los artistas se producirá esta semana, tras la reanudación operativa dictada por Hacienda, e insistió en que mantiene informado al colectivo afectado sobre la evolución del procedimiento, reportó Europa Press.