Felcode refuerza la cooperación institucional con Bolivia en proyectos de autonomías, turismo y fortalecimiento municipa

Durante las reuniones mantenidas por la delegación de Felcode con la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía de Bolivia, representantes de ambos países identificaron como prioridades la gestión del Salar de Uyuni, el fortalecimiento del turismo religioso con atención especial a la Semana Santa en Sucre, el desarrollo de la Ruta Chiquitana, el intercambio de modelos turísticos exitosos implementados en España y la transición hacia destinos turísticos inteligentes. Sobre la base de estos temas, el encuentro permitió alinear estrategias entre España y Bolivia para impulsar el desarrollo local y modernizar el sector turístico. Según detalló el medio en una nota de prensa de la Diputación de Cáceres, la comitiva española busca afianzar la cooperación descentralizada a través del fortalecimiento de gobiernos locales y la promoción de territorios sostenibles.

El presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se encuentra en Bolivia desarrollando una serie de encuentros institucionales con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, según informó la institución provincial. La agenda, reportó la Diputación, incluye reuniones con responsables del área de autonomías, presidencia, relaciones exteriores, turismo y representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en coordinación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

El trabajo realizado junto al Viceministerio de Autonomías constituye uno de los ejes principales de la misión. Durante estas sesiones, la delegación de Felcode fue recibida por la viceministra Andrea Barrientos, quien participó en los diálogos enfocados en avanzar hacia autonomías más sólidas dotadas de capacidades de decisión y gestión ampliadas para los gobiernos locales. Según consignó Felcode, este acompañamiento técnico se realiza con el aporte del profesor Gabriel Moreno, experto en Derecho Constitucional, que integra un equipo encargado de analizar y asesorar sobre el nuevo modelo de descentralización que promueve el Ejecutivo boliviano.

De acuerdo con la Diputación de Cáceres, las conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el vicecanciller Carlos Paz permitieron fortalecer el diálogo técnico y político sobre cooperación descentralizada, estableciendo puentes de trabajo entre Bolivia y los gobiernos locales españoles. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, recibió a la delegación conformada por Felcode y Famsi y abordó los sectores prioritarios para articular la cooperación en esta nueva etapa, detalló la nota de prensa oficial.

Entre los temas discutidos se encuentran la descentralización del Estado, la modernización y fortalecimiento institucional, el impulso al turismo sustentable y el apoyo directo al desarrollo productivo local y a los municipios. Estas líneas, informaron las entidades participantes, buscan articular prioridades estratégicas del Gobierno boliviano con la experiencia y modelos gestionados por los actores españoles. El diálogo permitió, según los organizadores, avanzar en la consolidación de una cooperación orientada a lograr resultados concretos y fortalecer la gestión territorial.

El sector turístico forma parte central de la agenda. Durante las conversaciones con la ministra Cinthya Martha Yáñez, las autoridades plantearon iniciativas que incluyen la planificación sostenible de recursos turísticos emblemáticos, el apoyo a fechas y eventos con alto potencial cultural, el diseño de rutas que impulsen la diversificación territorial y el aprendizaje mutuo a través del intercambio de prácticas realizadas en España. El medio destacó el compromiso asumido por Felcode para ofrecer en las próximas semanas una respuesta técnica ajustada a las solicitudes del ministerio, con expertos encargados de asesorar en la gestión de destinos turísticos.

El encuentro sostenido en el Salón Andrés Ibáñez con la Asamblea Legislativa Plurinacional estuvo orientado a fomentar el intercambio institucional sobre el modelo autonómico vigente en Bolivia, dialogando sobre gobernanza multinivel, desafíos actuales y articulación normativa. La viceministra Andrea Barrientos participó en este espacio, y la actividad favoreció la coordinación entre las ramas Legislativa y Ejecutiva para avanzar en la descentralización y robustecimiento estatal en el contexto boliviano, informó la Diputación de Cáceres.

Según reportó la institución, Felcode ratifica a través de esta misión su papel como promotor de la cooperación descentralizada española, defendiendo un modelo centrado en el fortalecimiento local, la descentralización y el desarrollo territorial sostenible. En sus comunicados, la entidad señala que la agenda desarrollada en Bolivia busca generar impactos reales mediante alianzas estratégicas, creando capacidades públicas y beneficios concretos para las comunidades y sus habitantes.