El Consejo General de Enfermería exige un marco normativo que reconozca "sin ambigüedades" todas sus competencias

El Consejo General de Enfermería ha advertido que España necesitaría incorporar más de 100.000 enfermeras para alcanzar la media europea, según afirmó su presidente, Florentino Pérez Raya, durante el foro 'Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España', organizado por Europa Press. Según detalló el medio, Pérez Raya señaló la urgencia de crear un marco normativo que reconozca de manera clara las competencias del colectivo, reclamando que su formación universitaria, responsabilidades y capacidad prescriptora se plasmen sin ambigüedades en la legislación.

El presidente del Consejo General de Enfermería subrayó para Europa Press que, aunque la prescripción enfermera —denominada indicación— ya consta en el Real Decreto de 2018 y se encuentra reconocida por los representantes sindicales y médicos, es necesario reformar la ley del medicamento para consolidar estas competencias. “Estoy seguro que la prescripción enfermera será vista en un futuro como un acto habitual que agilizará el Sistema Nacional de Salud y la continuidad de la atención, siempre dentro de nuestro ámbito competencial”, declaró Pérez Raya durante el encuentro.

El medio Europa Press publicó que, la profesión afronta una baja ratio de enfermeras por cada mil habitantes, dato que el propio Pérez Raya calificó como un problema estructural en España. Actualmente, el país cuenta con 6,2 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que la media europea asciende a 8,3 por cada mil. Además, el presidente del Consejo General de Enfermería sostuvo que la clasificación actual de las enfermeras en la función pública no refleja el nivel de formación y competencias que poseen, a pesar de tratarse de profesionales graduadas universitarias. Frente a esta situación, Pérez Raya defendió que el nuevo Estatuto Marco contemple un sistema vinculado a los niveles académicos europeos MECES, medida que permitiría equiparar el reconocimiento profesional en el ámbito sanitario.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Pérez Raya consideró necesario un Estatuto único aplicable a todos los trabajadores sanitarios, garantizando las particularidades de cada profesión y articulando equipos enfocados al servicio del paciente. También denunció la discriminación que sufren las enfermeras por no estar incluidas en el grupo A1, lo que, señaló, resulta en un grave perjuicio tanto para el colectivo como para el propio sistema sanitario y los pacientes.

Dentro del encuentro informativo, el presidente del Consejo remarcó el papel de las enfermeras durante las situaciones más complejas para el sistema sanitario, calificando al colectivo como “leal y responsable”. Pérez Raya enfatizó la voluntad del Consejo General de la Enfermería de mantener su implicación institucional, exigiendo respeto profesional y rechazando situaciones de acoso contra las enfermeras en el desempeño de sus funciones, según reportó Europa Press.

En cuanto a la legislación de ratios, Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, aseguró que la futura ley de ratios deberá adaptar la dotación de personal al nivel de complejidad asistencial. En sus afirmaciones, recogidas por Europa Press, Ayuso recordó que la carencia de enfermeras en el sistema español responde a causas históricas y estructurales, por lo que resulta indispensable planificar de manera rigurosa la contratación. Destacó que cuando la ratio de enfermera-paciente se ubica por debajo del umbral medio europeo, aumenta la mortalidad, lo que justifica la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa.

Europa Press incluyó las palabras de la vicepresidenta primera del Consejo, Raquel Rodríguez, quien consideró que la tramitación de la ley de ratios avanza adecuadamente en el Congreso de los Diputados y expresó su esperanza de que la normativa se apruebe a lo largo del año.

En relación a las condiciones laborales, Rodríguez advirtió sobre la fuga de talento derivada de la sobrecarga, la precariedad de los contratos y la falta de reconocimiento profesional. Europa Press consignó sus declaraciones: “La fuga de talento no solo se va al extranjero, sino que incluso muchas abandonan la profesión”. Diego Ayuso complementó que, en 2025, el Consejo General de Enfermería recibió unas 1.600 solicitudes de profesionales interesadas en ejercer fuera de España, cifra que incrementa anualmente —en 2024 la cifra fue de 1.350 solicitudes—, lo que ratifica la tendencia de migración por mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento de competencias.

Ayuso reivindicó la necesidad de impulsar el desarrollo competencial de las enfermeras y denunció que muchas se marchan al extranjero porque en España no ven recompensada su formación académica, que comprende un grado universitario de cuatro años, máster, especialidades y, en algunos casos, doctorado. Según reportó Europa Press, la falta de valoración constituye un factor determinante en la emigración del personal de enfermería.

El debate por la reforma del Estatuto Marco también repercutió en la relación con otros profesionales sanitarios. Laura Almudéver, presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia, manifestó para Europa Press que todo colectivo tiene derecho a defender sus intereses, pero mostró desacuerdo con la huelga indefinida del sector médico porque afecta al funcionamiento de los centros de salud. Por su parte, Patricia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia, observó que históricamente los médicos “siempre se han considerado por encima”, pero matizó que las enfermeras no aspiran a ocupar funciones propias de la medicina. Mar Rocha, directora adjunta a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, llamó a la cohesión dentro del sistema sanitario, insistiendo para Europa Press en la importancia de impulsar marcos multidisciplinares. Puntualizó que la fragmentación por categorías profesionales contribuye a debilitar el sistema, y defendió la colaboración entre médicos y enfermeras para mejorar la calidad asistencial.

De acuerdo con Europa Press, los representantes del Consejo General de Enfermería plantearon un conjunto de reformas legales y laborales orientadas a dignificar la profesión, garantizar condiciones laborales acordes al nivel formativo y adecuar los equipos a los estándares de la Unión Europea. El propósito es lograr un reconocimiento profesional equiparable al de otros países del entorno, mejorar la visibilidad institucional y promover el respeto a la labor de las enfermeras en el Sistema Nacional de Salud.