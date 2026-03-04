Club de Exportadores pide "diálogo" ante tensión en comercio EEUU-España, cuyo impacto sería "considerable"

La dependencia española del gas natural licuado de origen estadounidense, que representa el 30% del suministro nacional, así como la importancia de las tecnologías estratégicas estadounidenses y la utilización del sistema internacional de pagos basado en dólares, ha sido subrayada como un factor clave ante el riesgo de una alteración brusca en las relaciones comerciales entre ambos países. El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha llamado la atención sobre la gravedad de una posible interrupción de los flujos comerciales a raíz de las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó haber ordenado “cortar todo el comercio” entre Estados Unidos y España, según publicó Europa Press.

El Club de Exportadores, mediante un comunicado citado por Europa Press, ha pedido a las autoridades de España y de la Unión Europea recurrir a la prudencia y al diálogo para tratar de evitar una escalada en el conflicto, señalando la “profunda interdependencia económica” que conecta a ambas naciones. Entre los argumentos expuestos, la organización recuerda que Estados Unidos supone para España un socio relevante no solo en términos de comercio bilateral, sino también en inversiones: Estados Unidos figura como segundo destino de la inversión española en el exterior, con más de 91.000 millones de euros, y representa a su vez a uno de los principales inversores en la economía española, con operaciones que sobrepasan los 117.000 millones de euros.

De acuerdo con Europa Press, el Club de Exportadores puso énfasis en el impacto “muy considerable” que tendría cualquier restricción comercial, ya sea por medio de obstáculos a las exportaciones españolas o limitaciones a los suministros de empresas estadounidenses hacia el mercado español. La entidad considera que estas medidas, en función de su alcance y naturaleza, podrían derivar en una “guerra comercial” de dimensiones transatlánticas, dado que la Comisión Europea debería intervenir en defensa del marco comercial común que mantiene la Unión Europea con Estados Unidos.

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, expresó a Europa Press la preocupación del sector y reclamó que “las autoridades españolas y europeas abran cuanto antes un canal de diálogo con Estados Unidos para tratar de reconducir esta situación”, advirtiendo que “la relación económica transatlántica es demasiado importante para ambas partes como para ponerla en riesgo”.

El debate se ha intensificado después de que Donald Trump calificara a España de aliado “terrible” por negarse a ceder las bases militares de Rota y Morón con el objetivo de realizar acciones militares contra Irán. Trump tachó la actitud del Gobierno español de “poco amistosa” y defendió su decisión de interrumpir el comercio con el país, según la información recogida por Europa Press. A raíz de estas declaraciones, se desconocen las medidas concretas que podría poner en marcha la Administración estadounidense, lo que genera incertidumbre en sectores económicos de ambos lados del Atlántico.

En uno de los escenarios analizados por el Club de Exportadores, si las eventuales represalias afectaran exclusivamente a productos españoles en territorio estadounidense, esto “entraría en conflicto” con el marco comercial vigente entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo que activaría una posible respuesta por parte de la Comisión Europea e incrementaría la tensión bilateral. En ese sentido, Europa Press recogió la declaración del portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill: “Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la Unión Europea”.

Otra hipótesis considera posibles restricciones a los bienes y servicios de origen estadounidense que abastecen al mercado español, lo que para la economía nacional podría traducirse en consecuencias de gran alcance, ya que parte de estos suministros son estratégicos y no existe claridad sobre si esa acción supondría una violación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, señala Europa Press.

La relevancia económica de la relación bilateral resulta evidente en los datos que cita el Club de Exportadores: las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos superan los 16.000 millones de euros, mientras que los servicios no turísticos rondan los 18.000 millones. La dependencia española de productos estadounidenses de alto valor estratégico, como el gas natural licuado o tecnologías clave, eleva aún más el riesgo de consecuencias negativas para la economía española ante cualquier enfrentamiento comercial.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, intervino en respuesta a las afirmaciones de Trump mediante una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, recogida por Europa Press. Sánchez reiteró la postura de su gobierno de “No a la guerra” y aseguró que no teme posibles represalias por parte de Estados Unidos ante la negativa de España a implicarse en acciones bélicas contra Irán.

Europa Press detalla que la inquietud de empresarios y exportadores españoles se centra en la posibilidad de una escalada que trascienda el ámbito bilateral y se convierta en un contencioso entre la Unión Europea y Estados Unidos, afectando potencialmente a múltiples sectores y compañías en ambos lados del Atlántico. Las organizaciones empresariales urgen a las autoridades comunitarias a activar cuanto antes los canales diplomáticos para prevenir un deterioro en una relación considerada fundamental para la economía española y europea.