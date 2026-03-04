Agencias

AmChamSpain llama a rebajar la tensión diplomática y proteger la relación económica España-EEUU

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain) ha apelado este miércoles al diálogo institucional y a la preservación de la relación económica entre España y Estados Unidos ante las tensiones diplomáticas surgidas en las últimas horas entre ambos gobiernos, al tiempo que ha advertido de que estos vínculos no deben quedar "rehenes de tensiones coyunturales".

En un comunicado, la organización, fundada en 1917 y principal plataforma de la comunidad empresarial transatlántica en España, subraya que la relación económica bilateral es "sólida, profunda y mutuamente beneficiosa" y recalca que las filiales españolas de empresas estadounidenses son el primer inversor en el país desde los años 60, generando empleo de calidad y contribuyendo al tejido productivo.

AmChamSpain destaca asimismo que las compañías españolas han construido una presencia "significativa" en Estados Unidos a lo largo de décadas y que la interdependencia entre ambas economías es "real" y "valiosa", por lo que insiste en que no debe verse afectada por las discrepancias políticas puntuales entre los Ejecutivos.

La cámara llama a utilizar los cauces diplomáticos e institucionales para resolver las diferencias y confía en que "la racionalidad económica" y el marco jurídico vigente, incluidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, "prevalecerán" y permitirán que ambos gobiernos encuentren "la vía del entendimiento" que las comunidades empresariales de los dos países necesitan.

Según las cifras que aporta la organización, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales e inversores de España y el intercambio bilateral de bienes y servicios supera los 47.000 millones de dólares anuales, con empresas norteamericanas activas en sectores estratégicos como la tecnología, la energía, las ciencias de la vida, la manufactura, el comercio, la banca y los servicios profesionales.

AmChamSpain advierte de que una eventual interrupción de estos flujos tendría consecuencias negativas para empresas y ciudadanos de ambos países y se compromete a seguir ejerciendo su papel de puente entre la comunidad empresarial estadounidense y las instituciones españolas.

En este sentido, avanza que en las próximas horas y días mantendrá contactos con la Embajada de Estados Unidos en Madrid, con el Gobierno de España y con las instituciones europeas relevantes para contribuir a preservar el diálogo y la cooperación.

