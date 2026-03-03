Trump plantea que EEUU escolte a petroleros en el estrecho de Ormuz para "garantizar" el "libre flujo de energía"

El Gobierno estadounidense movilizará fondos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) con el objetivo de respaldar con seguros contra riesgos políticos y garantías de seguridad financiera el comercio marítimo en el golfo Pérsico, especialmente aquellas operaciones vinculadas a la energía. Así lo comunicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien subrayó que esta cobertura estará disponible para todas las compañías navieras que operen en la región. Según informó la prensa internacional, el mandatario reforzó que el país está preparado para adoptar estas acciones de inmediato, en respuesta al incremento de la tensión en la zona y al impacto que la escalada regional tiene sobre el intercambio global de mercancías.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por el medio, Trump anunció el martes que la Marina estadounidense podría escoltar a petroleros en el estrecho de Ormuz si las circunstancias lo requirieran, medida orientada a asegurar el flujo continuo de envíos energéticos internacionales. "Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible", señaló el presidente a través de sus redes sociales, reafirmando el compromiso de Washington de "garantizar" el "libre flujo de energía al mundo". Trump añadió que se adoptarán medidas adicionales y destacó tanto la capacidad económica como militar del país como sustento de su posición y acciones en la zona.

La preocupación sobre las posibles repercusiones en el comercio mundial se ha intensificado entre las naciones occidentales. El medio consignó que este aumento de la inquietud acontece al tiempo que Teherán ha respondido a recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel, generando una ola de represalias y una escalada en las hostilidades regionales. Precisamente, los incidentes han puesto a prueba los sistemas de seguridad internacional alrededor de rutas habituales para el transporte de petróleo y otros bienes, que atraviesan zonas donde Irán ejerce una influencia significativa.

Según publicó la fuente citada, la ofensiva reciente ha dejado hasta ahora un saldo cercano a los 800 fallecidos en territorio iraní, de acuerdo con datos proporcionados por la Media Luna Roja. Entre las víctimas confirmadas por esta organización humanitaria figura el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien habría perdido la vida durante la primera jornada de hostilidades, lo que representa una novedad relevante en la dinámica política y militar de la región.

En ese contexto de tensión, Francia ha tomado nuevas medidas de carácter militar. El medio detalló que las autoridades francesas han ordenado el desplazamiento del portaaviones Charles de Gaulle, junto a su grupo de escolta compuesto por medios aéreos y fragatas, hacia el Mediterráneo, con la finalidad de reforzar la seguridad en el canal de Suez y resguardar el tráfico marítimo ante la escalada de incidentes. La decisión forma parte de una tendencia entre aliados occidentales de aumentar su presencia y capacidades defensivas en uno de los pasajes estratégicos más transitados del planeta.

La Casa Blanca sostuvo, según reportó el medio, que las garantías y los seguros gestionados a través de la DFC se otorgarán a precios considerados “muy razonables”, lo que busca atraer a las empresas navieras internacionales y reducir el impacto financiero de los riesgos geopolíticos. El énfasis del Gobierno de Estados Unidos recae principalmente en asegurar las transacciones energéticas, esenciales para el funcionamiento de la economía global.

El estrecho de Ormuz, donde se concentra parte importante de las exportaciones de crudo del mundo, se mantiene como un punto de alta sensibilidad y atención para los mercados mundiales. Las autoridades estadounidenses remarcan que cualquier interrupción en el libre tránsito de mercancías por esta vía afectaría tanto los precios de la energía como la estabilidad de las cadenas de suministro internacionales.

Las operaciones impulsadas por Estados Unidos y sus aliados en la zona buscan responder tanto a amenazas directas como a la incertidumbre provocada por la actual situación bélica. Los dispositivos de escolta propuestos y el despliegue de sistemas de apoyo financiero e institucional constituyen parte de una estrategia más amplia de protección del transporte marítimo en áreas críticas. Según reportó la fuente, el compromiso expresado por Trump apunta a una respuesta flexible, intensificándose en función de la evolución del conflicto regional y la necesidad de salvaguardar intereses comerciales clave.

La sucesión de incidentes entre fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes, acompañada de réplicas por parte de otros países, ha acentuado la presión sobre las autoridades responsables de la gestión de riesgos en rutas marítimas internacionales. Washington y sus socios recalcan la urgencia de evitar bloqueos o interrupciones significativas, sobre todo en el intercambio energético, para limitar el alcance de las posibles consecuencias económicas globales.