España se impone en unos Platino muy repartidos que consagran al cine brasileño por el éxito de 'El agente secreto'

La película de Kleber Mendonça consigue el Platino a Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Guion, entre otros

CANCÚN, 9 (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano)

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El cine español se ha impuesto este sábado, 9 de mayo, con un total de trece galardones en la XIII edición de unos Premios Platino muy repartidos entre varios países, especialmente exitosos para Brasil y 'El agente secreto', de Kleber Mendonça que ha logrado el de Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Guion, además de otros cuatro reconocimientos.

La gala, que se ha celebrado en Riviera Maya (México), ha otorgado a España trece premios Platino de un total de 35, contando los que se han anunciado este sábado y los que se conocían desde el pasado mes de abril. De esta manera, España se ha impuesto a Argentina, que ha cosechado once, y a Brasil que ha recibido nueve Platinos, de los que siete pertenecen a 'El agente secreto', película de Kleber Mendonça que estuvo nominada a los Oscar y a los Goya.

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El cine brasileño se ha consagrado esta noche con el Platino a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion para Kleber Mendonça, que en su primera aparición en el escenario por guion ha asegurado que es un momento "fantástico" para contar historias, pese a que "la verdad está siempre manipulada". "En un momento de mentiras en el mundo, el cine es un instrumento poderoso con historias llenas de poesía y aventuras. La unión de todo esto es la mejor versión de la expresión artística, con mucha verdad y honestidad", ha manifestado.

El cineasta ha cerrado su triple intervención afirmando que México es un "gran país", tras recoger la estatuilla que le reconocía como Mejor Película. Siguiendo con el éxito brasileño, Wagner Moura ha logrado el Platino a Mejor Interpretación Masculina por 'El agente secreto', aunque no ha podido acudir a la ceremonia por estar trabajando en su próxima película. Estos galardones se suman a los técnicos logrados el pasado viernes: Mejor Música, Mejor Montaje y Mejor Dirección de Arte.

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El primer éxito de la noche para Brasil ha llegado con el documental 'Apocalipse nos trópicos'. Una categoría a la que estaba nominado 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta. Brasil volvería a celebrar un Platino poco después cuando 'Beleza Fatal' se ha convertido en la primera producción en recoger el Platino a Mejor Serie de larga duración que se ha entregado por primera vez en esta edición. Las españolas 'Sueños de libertad' y 'La promesa' aspiraban a este galardón, aunque se han quedado sin reconocimiento.

El actor Carlos Torres y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo han sido los encargados de presentar los XIII Premios Platino que han comenzado puntuales a las 20.00 hora local. En su discurso inicial, los presentadores han valorado positivamente a México, tras el cruce de declaraciones entre la presidente de este país, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a la mexicana de "boicot". "Este territorio es unidad y orgullo sin arrogancia porque cuando el audiovisual iberoamericano se une, se expande", han comentado, antes de que se mostrasen sobre el escenario todas las banderas de los países iberoamericanos.

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LOS TRECE DE ESPAÑA El primer Platino español de este sábado ha llegado pasada la primera hora de la gala y ha sido para 'Sorda', de Eva Libertad, que se ha consagrado como Mejor Ópera Prima. La cineasta ha celebrado que este galardón es el cierre "perfecto" para el viaje que ha realizado la película, que ha conseguido, entre otros, tres Premios Goya. "Quiero compartirlo con todas las personas que han participado en el viaje de la película. y se lo quiero dedicar a toda la comunidad sorda, a sus familias, intérpretes de signos y a todas las personas que generan reflexión colectiva. La discapacidad se tiene que dejar de ver como un problema y ojalá se vea como la riqueza humana que es", ha sostenido.

Tras este galardón ha llegado el segundo para España. 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, ha sido reconocida como Mejor Comedia Iberoamericana de ficción. El galardón lo ha recogido el productor Cristóbal García que ha ensalzado la importancia de México y que ha pedido que se respete. "Somos muy afortunados por poder celebrar nuestro cine en México, país que queremos y respetamos muchísimo", ha comentado, lo que ha generado el aplauso del público.

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El éxito español ha continuado con la joven Blanca Soroa por su papel en 'Los Domingos', que le ha valido ser la Mejor Interpretación femenina, un galardón que le ha dado un "subidón" y que no se esperaba. "Estos meses siempre me preguntan qué me ha dado 'Los Domingos', y siempre pienso que es un viaje brutal, pero que no sería así sin las personas que me han acompañado. Mis compañeras de reparto no han podido ser mejores maestras. Patricia López, fue muy fácil quererte como una tía", ha pronunciado.

España consiguió diez premios técnicos, entre los que se cuentan el de Mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes por 'Sorda'.

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El segundo país que más Platinos ha recibido ha sido Argentina, con un total de once, la mayoría de ellos por 'El eternauta', producción que ha triunfado al alzar el Platino a Mejor Creador de Miniserie, por el trabajo de Bruno Stagnaro, y el Platino a Mejor Miniserie de ficción o documental, mientras que el actor Ricardo Darín ha alzado su tercer Platino --contando el de Honor-- a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

A estos hay que sumar los cinco logrados en las categorías técnicas y los dos logrados por Belén: Mejor actriz de reparto (Camila Plaate), Premio al Cine y Educación en Valores, además del Platino a Mejor maquillaje y peluquería para 'Menem'.

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Entre el resto de premiados de esta gala han destacado Paulina Gaitán (Mexicana) que se ha alzado como la Mejor Actriz de Miniserie por 'Las Muertas'. "Se consiguió", ha asegurado al subirse al escenario. En la categoría de animación, la película dominicana de 'Olivia y las nubes' ha sido la ganadora.

GUILLERMO FRANCELLA, PREMIO DE HONOR

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Por otro lado, el presidente de EGEDA y de los Premios Platino, Enrique Cerezo, ha entregado el Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, que ha subido al escenario con el público puesto en pie.

"Estoy muy feliz, recibir un premio siempre emociona, pero cuando viene con la palabra honor, siempre viene con algo más profundo. Lo que sí sé es que soy el resultado de muchos encuentros, de quienes me enseñaron, confiaron en mi o del público que sigue siendo mi combustible. También de quienes me acompañan en lo íntimo y en lo profesional, donde realmente se construye lo que uno es", ha señalado.

El actor premiado ha asegurado que la "pasión no garantiza el éxito", pero le da sentido al camino y ha agregado que esa pasión "hace que la profesión recupere todo el sentido". "Quiero que todos aquí vivamos de lo que amamos y quiero agradecer de verdad porque nadie llega solo", ha afirmado.