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La operativa en el puerto por la llegada del Hondius iniciará sobre la seis

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Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La operativa planificada en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para la entrada, desembarco y traslado del pasaje del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzará sobre las seis de la mañana, hora local canaria.

Fuentes portuarias han informado a EFE del horario en el que comenzarán las maniobras tras autorizar la Dirección General de Marina Mercante el fondeo del buque en el dique del puerto de Granadilla a pesar de la negativa del Gobierno de Canarias.

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Según el Ejecutivo canario, el acuerdo era que todas las maniobras de desembarco y traslado del pasaje se realizarían en un periodo de 12 horas pero ante el retraso en la llegada de dos aviones, estas se prolongarán hasta mañana lunes.

Por ahora, el barco no ha llegado aún a las cercanías del puerto y, según el radar, se encuentra frente a la localidad del Médano.

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