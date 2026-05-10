'O Agente Secreto', gran triunfadora de los XIII Premio Platino

Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- La película 'O Agente Secreto' ('El Agente Secreto') se convirtió este sábado en la gran triunfadora de la XIII edición de los Premios Platino al obtener siete galardones, entre ellos el de mejor director para Kleber Mendonça Filho, mejor película y mejor intérprete masculino para Wagner Moura.

En una primera entrega de los premios había logrado los de mejor guion, mejor música original, mejor dirección de montaje y mejor dirección de arte.

PUBLICIDAD

"Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor, qué placer trabajar con él. Quería compartir con amigos que están aquí y todas las personas que vieron 'El Agente Secreto'. Fue una aventura", dijo Mendonça Filho al recibir el galardón a mejor director.

El realizador brasileño fue el encargado también de leer un mensaje de Moura, quien no pudo estar presente en la gala al estar en España en el rodaje de un nuevo trabajo.

PUBLICIDAD

"Quiero dedicar este premio al portavoz de este mensaje ese director genio, gran amigo, gran artista, ese hombre guapo es sensual, te amo Kleber (Mendonça Filho)", rezaba el texto del actor en el que mostraba también su admiración por el realizador.

Los premios más relevantes se los llevó Brasil en cine, mientras que Argentina lo hizo en series, con 'El eternauta' como triunfadora.

PUBLICIDAD

La serie argentina se llevó, entre otros, el del mejor miniserie de ficción y su protagonista, Ricardo Darín, el de mejor actor de serie. El uruguayo César Troncoso fue galardonado como mejor actor de reparto y Guillermo Francella recibió el premio de honor a toda su carrera.

"'Los Domingos' es un viaje maravilloso, pero no habría sido así si no fuera por las personas que me han acompañado, me la he pasado extremadamente bien", dijo Soroa al recoger el premio visiblemente emocionada.

PUBLICIDAD

A España volverán precisamente los Premios Platino en 2027, tras su paso por el Caribe mexicano.

"Es maravilloso, México y España se tocan muy cerca, es parte de lo que somos y el año que viene nos volveremos a juntar en Madrid", anunciaron los presentadores de la gala Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo al término de la ceremonia, que llegó precedida por la polémica causada por el viaje a México de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PUBLICIDAD

La política española iba a estar presente en esta gala, pero finalmente el grupo Xcaret, anfitriones de los premios, decidieron retirarle la invitación para evitar que el evento se politizara, según anunciaron ayer en un comunicado tras las denuncias del Gobierno regional madrileño de "boicot" por parte del Gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum.

La gala transcurrió con normalidad aunque hubo alguna referencia a la polémica, como en el discurso del director de 'La Cena', Manuel Gómez Pereira.

PUBLICIDAD

"Quiero celebrar nuestro cine en México, que es un país que queremos y respetamos muchísimo y donde he pasado los mejores momentos de mi vida", señaló el realizador español.

La gala estuvo divida en cuatro partes enmarcadas en los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire, y fue amenizada por algunos de las más reconocidas estrellas de la música iberoamericana.

PUBLICIDAD

El español Manuel Carrasco interpretó 'Tengo el poder', el colombiano Camilo 'Una vida pasada' y la argentina María Becerra, que abrió la ceremonia, 'Recuerdo que nunca existió'.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)