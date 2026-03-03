Madrid celebra "el 'match' perfecto" con los Laureus y promete dar su "mejor versión" en el 20 de abril

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que la ciudad experimenta un alto volumen de grandes eventos deportivos, como el Mutua Madrid Open, partidos de la NFL y el Gran Premio de España del Mundial de F1, además de una constante actividad deportiva a nivel base. A partir de este contexto, presentó el regreso de la Gala de los Premios Laureus, que se celebrará en la capital por tercer año consecutivo el próximo 20 de abril, y calificó la relación entre la ciudad y estos galardones como “el 'match' perfecto”. La noticia fue confirmada en el acto de anuncio de los nominados a los Laureus 2026, donde las autoridades reafirmaron su compromiso para hacer de la experiencia un referente internacional.

Según informó Europa Press, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó durante el mismo acto el “honor” y “orgullo” que supone para la región y la ciudad continuar acogiendo los premios deportivos más prestigiosos a nivel mundial. Díaz Ayuso remarcó que Madrid, como capital deportiva y del país, representa “un lenguaje universal como lo es esta región y esta capital internacional de todos”. Durante su intervención, invitó a todos los amantes del deporte a participar en la gala y aseguró que la ciudad dará “su mejor versión” para que tanto organizadores como asistentes elijan volver “una y mil veces”.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta también detalló que la Comunidad de Madrid se posiciona como sede habitual de eventos deportivos y culturales de gran dimensión, superando los 400 solo en el ámbito deportivo a lo largo del año, muchos de ellos organizados en la propia región. Díaz Ayuso destacó la variedad de deporte que se practica en Madrid: desde deportes base y competición infantil hasta categorías de adultos, deporte mixto, femenino y adaptado para personas con discapacidad. Informó que la Comunidad alberga más de 600.000 licencias deportivas y una red compuesta por 16.500 asociaciones dedicadas al deporte.

Según consignó Europa Press, el gobierno regional sostiene una política activa de apoyo al deporte a todos los niveles, con énfasis en la tecnificación, becas destinadas a mejorar el rendimiento de los deportistas, ayudas a equipos de élite, respaldo a las federaciones y al programa olímpico ‘Objetivo Los Ángeles’. Se trata, según detalló Díaz Ayuso, de reafirmar a Madrid también como líder en desarrollo del deporte femenino en España. Añadió que la relevancia del deporte en la región va más allá del plano estrictamente competitivo, por su efecto positivo en la atracción turística y la dinamización de la vida cotidiana.

Durante la ceremonia, Díaz Ayuso resaltó la hospitalidad de la sociedad madrileña, explicando que la ciudad se muestra receptiva a ciudadanos de todos los rincones y dispuesta a contribuir en el éxito de cada evento, incluso en situaciones que pueden implicar desafíos logísticos o de organización. “Queremos que todo el mundo pase un gran momento y se sienta como nunca, en un lugar seguro, alegre, vivo, que es esta región y esta capital internacional”, expresó Díaz Ayuso, citada por Europa Press.

Por su parte, Martínez-Almeida insistió en que Madrid y los Laureus forman “el ‘match’ perfecto”, argumentando que esta sintonía se apoya tanto en los grandes acontecimientos internacionales como en el volumen de personas que practican deporte diariamente en la ciudad. Destacó que el deporte es, para muchos habitantes, una escuela de vida y una aspiración que posibilita alcanzar metas, aunque sea solo para experimentar los valores vinculados a la práctica deportiva.

El medio Europa Press relató que el alcalde mencionó también la importancia del programa social ‘Sport for Goods’, asociado a los Premios Laureus, recalcando que dicho proyecto refuerza el compromiso de la ciudad con el deporte como herramienta de transformación y cohesión social. En este sentido, Martínez-Almeida afirmó que el legado deportivo se traduce en la capacidad de transformar entornos y ayudar a resolver conflictos sociales, razón por la cual Madrid considera esencial mantener su condición de capital mundial del deporte.

Ambas autoridades, de acuerdo con Europa Press, coincidieron en situar a Madrid como una referencia en organización de eventos de repercusión global y en fomentar los valores que el deporte puede aportar a la sociedad, invitando nuevamente a participantes, figuras internacionales y aficionados a disfrutar de la próxima edición de la Gala de los Premios Laureus el 20 de abril.