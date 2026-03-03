El Clan del Golfo anuncia que no intervendrá ni condicionará el voto en las elecciones de este domingo

El Clan del Golfo invitó a la comunidad internacional y a los grupos de Derechos Humanos a acompañar y verificar que se cumpla su anuncio de no intervenir en las elecciones previstas para este domingo en Colombia, petición que forma parte de su declaración pública sobre el respeto a la jornada electoral. Tal como publicó el medio de referencia, este grupo narcoparamilitar difundió un comunicado en el que garantizó que sus integrantes no ejercerán ningún tipo de acción para presionar el voto de los ciudadanos, y llamó a otras organizaciones armadas a respetar la libertad ciudadana durante el proceso electoral.

Según informó la fuente, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, expresó en su declaración: “Reconocemos y defendemos que las elecciones libres, transparentes y democráticas constituyen un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y una expresión legítima de la voluntad soberana del pueblo colombiano”. A través de este mensaje, la organización enfatizó su intención de mantenerse al margen de las votaciones, que definirán la conformación del Congreso y de algunas de las candidaturas presidenciales.

El grupo extendió su exhortación al resto de actores armados que operan en Colombia, instándolos a que se sumen a la iniciativa de garantizar el desarrollo pacífico de la jornada electoral. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, esta comunicación se produce en un contexto donde diferentes facciones armadas han emitido pronunciamientos similares en días recientes. Semanas atrás, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció también una tregua unilateral que se extendería durante el proceso electoral. Pese a estos anuncios, el Gobierno colombiano se mantiene escéptico frente a la veracidad de los compromisos de estos grupos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su desconfianza sobre las declaraciones de paz de las organizaciones armadas. Tal como reportó la fuente, el funcionario afirmó que “si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir”, reacción del Ejecutivo ante los comunicados donde diferentes grupos prometen no afectar los comicios. Observadores internacionales también expresaron reservas en relación al cumplimiento de estas promesas y se mantienen atentos a posibles incidentes.

Según detalló el medio, el Clan del Golfo es considerado el mayor grupo criminal actualmente activo en Colombia y tiene sus raíces en las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. Desde finales de septiembre de 2025, el Gobierno colombiano sostiene negociaciones en Qatar que buscan la disolución de esta organización. El diálogo, no obstante, fue suspendido por el Clan del Golfo en las últimas semanas, debido a que el Estado alcanzó acuerdos con Estados Unidos enfocados en capturar a su máximo líder actual, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Chiquito Malo’.

En el comunicado dirigido tanto a la sociedad como a la comunidad internacional, el Clan del Golfo señaló que la no injerencia en el proceso electoral es parte de su interés por avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto con el Estado colombiano. De acuerdo con la información publicada por el medio, el grupo busca que organismos multilaterales y humanitarios desempeñen un papel de observación para constatar el cumplimiento de estos compromisos.

El anuncio del Clan del Golfo de mantenerse ajeno a las elecciones del domingo se produjo en un entorno de alta expectativa sobre el desarrollo de los comicios, dada la influencia territorial y la capacidad operativa de los grupos armados en diferentes regiones del país. Según consignó el medio, la jornada presenta desafíos para garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto, elementos que tanto organismos de Derechos Humanos como actores internacionales buscan monitorear de cerca.

El ELN, como otro protagonista armado en Colombia, declaró una “tregua armada unilateral” mientras se desarrollen las elecciones, tal como informó el medio citado. Estas iniciativas se enmarcan en un contexto histórico donde la intimidación, la presión y la violencia asociada a elecciones previas generaron preocupación en la sociedad civil y en instancias internacionales.

Pese a las afirmaciones públicas del Clan del Golfo y del ELN, el Ejecutivo colombiano reiteró su preocupación sobre la posible persistencia de prácticas intimidatorias o violentas en contextos rurales y comunidades especialmente vulnerables ante la presencia de grupos armados. Según reportó el medio, la vigilancia policial y militar aumentó en distintas zonas para prevenir incidentes y proteger los derechos de los electores de cara al próximo domingo.

El comunicado del Clan del Golfo y su llamamiento a otros actores armados se insertan en un clima político marcado por esfuerzos de paz que incluyen negociaciones multilaterales y acciones de organismos internacionales. La evolución de estos compromisos y las garantías en el desarrollo del proceso electoral continuarán bajo observación de autoridades nacionales e internacionales, según reflejó la cobertura del medio de referencia.