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Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 30,5 % para 2026

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 30,5 %, su pronóstico de inflación para este año en el país.

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 1,4 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de marzo.

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Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en marzo pasado en el 32,6 % interanual y crecieron un 3,4 % con respecto a febrero último, según los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a abril de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el cuarto mes del año un 2,6 %, en comparación con marzo último.

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El dato oficial de la inflación de abril será dado a conocer el próximo 14 de mayo.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 28 y el 30 de abril, los economistas privados proyectan para este mes de mayo una tasa de inflación del 2,3 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que ya quedará superada con el dato de abril. EFE

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