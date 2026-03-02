TCL incorporará tecnología AMOLED en las próximas pantallas NXTPAPER y presenta su tableta Note A1 NXTPAPER

La polarización de la luz en las nuevas pantallas desarrolladas por TCL alcanzará un 90 por ciento, un avance que la compañía afirma que logra una emisión mucho más próxima al comportamiento de la luz natural. Según publicó Europa Press, el fabricante asiático detalló en el Mobile World Congress 2026 que esta mejora en la tecnología Circular Polarized Light (CPL) se suma a un conjunto de siete tecnologías clave de protección ocular integradas en la evolución de NXTPAPER. TCL ha anunciado que la integración de paneles AMOLED en su próxima generación de teléfonos inteligentes representará un cambio relevante para la experiencia visual, al unir las ventajas cromáticas y de eficiencia energética de AMOLED con el confort y la protección visual característicos de sus pantallas NXTPAPER.

El medio Europa Press reportó que la compañía busca replicar la experiencia de la luz natural en sus dispositivos mediante una combinación de hardware y software respaldada por certificaciones de SGS y TÜV. Entre las tecnologías de protección, la nueva generación NXTPAPER incorpora pantalla sin parpadeo, filtros de luz azul, visualización libre de reflejos y función antideslumbrante, protección en condiciones de baja luminosidad, confort circadiano y la restauración TruePaper. Además, el fabricante ha presentado una tecnología antirreflejos aplicada por primera vez sobre un panel AMOLED en el sector de los teléfonos inteligentes, basada en litografía nano-matrix, cuyo resultado es una visualización que busca asemejarse al papel. TCL afirma que este desarrollo propicia un nivel elevado de fidelidad visual mediante la conjugación de seguridad ocular, precisión de color profesional con cobertura total del espectro P3, brillo pico de 3.200 nits y una tasa de refresco de 120 Hz.

Según detalló Europa Press, TCL cimenta estos avances en su ecosistema industrial vertical, con experiencia internacional a través de TCL CSOT, que abarca soluciones en Mini LED, Micro LED, OLED y técnicas de impresión por inyección de tinta OLED. Esta integración ha permitido a la empresa abordar la demanda de usuarios que priorizan tanto el rendimiento visual como la salud ocular. En palabras de Jefferson Li, director general de TCL Mobile Phone, “Al integrar NXTPAPER con AMOLED respondemos a la demanda del mercado de pantallas que no obliguen a elegir entre imágenes vibrantes y confort ocular”.

En relación a los dispositivos que incorporarán estas tecnologías, Europa Press comunicó que TCL aprovechó el evento para mostrar su nueva serie de tabletas en el mercado europeo. Destaca la TCL Note A1 NXTPAPER, el primer e-note y tableta de la marca que utiliza la tecnología de pantalla NXTPAPER Pure y recubrimiento 3A Crystal Shield Glass. Dirigida a profesionales y estudiantes, la Note A1 aprovecha su lápiz T-Pen Pro, diseñado para emular la escritura manual y dotado de un rango de hasta 8.192 niveles de presión y baja latencia. El dispositivo incorpora inteligencia artificial para la organización de contenidos, optimizando su uso académico y profesional.

Europa Press detalló también la presencia de la TCL TAB A1 Plus, enfocada en el entretenimiento gracias a una pantalla de 12,2 pulgadas con resolución de 2,4K y refresco de 120 Hz, impulsada por la tecnología TCL CSOT. Entre sus características figuran desplazamientos y transiciones fluidas, especialmente al consumir contenido audiovisual o videojuegos móviles, además de un conjunto de cuatro altavoces pensados para ofrecer audio inmersivo. El diseño de la TAB A1 Plus utiliza una carcasa metálica ‘unibody’ que busca garantizar resistencia y durabilidad. En el aspecto de software, se integran funciones de Gemini, como Circle to Search y asistentes de texto nativos, junto a un centro de control denominado Magic Hub y sistemas de gestión de ventanas avanzados para una navegación más intuitiva y ágil.

En la sección de teléfonos, Europa Press informó que TCL anunció la disponibilidad en España de su NXTPAPER 70 Pro. Este dispositivo incorpora la tecnología de pantalla NXTPAPER 4.0, que mantiene los estándares de confort visual en diversos entornos lumínicos. Integra un botón físico NXTPAPER que alterna de forma instantánea entre modos de visualización papel en color, tinta y MaxInk, proporcionando una experiencia monocroma similar al papel tradicional. Según indicó la compañía, el modo MaxInk puede ofrecer hasta siete días de lectura continua y hasta veintiséis días de autonomía en espera.

El TCL NXTPAPER 70 Pro cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7.300 y herramientas basadas en inteligencia artificial gracias a su integración con Gemini de Google. El sistema proporciona traducción en tiempo real, función de resumen de voz y asistencia para redacción, así como compatibilidad con el T-Pen. En lo que refiere a su apartado fotográfico, el dispositivo dispone de una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP. En el mercado español, el modelo de 256 GB tiene un precio de 299 euros y la versión superior, 359 euros.

Entre los nuevos accesorios, Europa Press informó que TCL reveló sus auriculares CrystalClip, de formato ‘open-ear’, cuyo peso de 5,5 gramos por unidad proporciona una experiencia ligera. Estos auriculares presentan un diseño ‘clip-on’ con arco de aleación de titanio y están disponibles en una edición especial con un accesorio desmontable en forma de rosa decorado con cristales de Swarovski. Los dispositivos integran la tecnología Dual-Magnetic Dynamic Driver junto con audio espacial 3D y refuerzo de graves. Para las llamadas, usan doble micrófono con cancelación de ruido ambiental basada en inteligencia artificial y admiten controles táctiles, así como acceso a los asistentes de voz de Apple y de Google, gracias a la conectividad con Bluetooth 5.4. La autonomía alcanza hasta treinta y seis horas de uso total. Los auriculares CrystalClip se encuentran en el mercado a un precio de 79 euros y la edición especial con detalles de Swarovski a 149 euros.

El medio Europa Press también subrayó que fuera de los lanzamientos de productos, TCL presentó su compromiso con la innovación tecnológica humanizada bajo el lema ‘Make Technology More Human’, con el eje central en ampliar la tecnología NXTPAPER, desarrollando soluciones que adoptan avances tanto en hardware como en software para replicar la iluminación natural y priorizar la seguridad ocular. Según la información divulgada, la compañía planea continuar enfocándose en el desarrollo de dispositivos que integren pantallas avanzadas y funciones ampliadas para responder a las nuevas necesidades del mercado en materia de visualización, protección y funcionalidad digital.