Santander y Mastercard completan el primer pago real ejecutado por un agente de IA en Europa

Santander incorporó PayOS en la gestión completa de una transferencia bancaria ejecutada por inteligencia artificial, dentro del proceso que llevó al primer pago agéntico efectuado en Europa bajo condiciones reales y en un sistema estrictamente regulado. Según informó el medio, la operación se concretó utilizando la infraestructura de pagos real del banco, de acuerdo con lo comunicado por Banco Santander y Mastercard. Ambas compañías informaron que este avance representa el primer pago de extremo a extremo realizado y completado por un agente dotado de inteligencia artificial en el entorno bancario europeo regulado.

El medio reportó que Santander realizó la transacción en un entorno controlado, haciendo uso de la herramienta Mastercard Agent Pay. La operación, estructurada para validar tanto el marco operativo como los mecanismos de control, implicó que todo el proceso se desarrollara bajo condiciones idénticas a las de un pago convencional, con la diferencia de que la inteligencia artificial ejecutó cada paso. Según detallaron las firmas, la solución hace posible que un sistema de IA inicie y ejecute pagos bajo las premisas de seguridad y los límites y autorizaciones previamente definidos por los usuarios.

Las compañías explicaron que, desde el punto de vista práctico, este sistema permite a la inteligencia artificial llevar a cabo una compra de manera segura y transparente, utilizando las redes de pago existentes. El medio consignó que todo el procedimiento operó bajo estrictos estándares de seguridad, privacidad y protección al consumidor, requisitos exigidos en la banca regulada. En la orquestación de la transacción intervino además la tecnología PayOS, encargada de garantizar que cada fase del proceso cumpliera con los controles requeridos.

Según publicó el medio, Santander prevé iniciar una fase de expansión de las pruebas y de escalado de esta modalidad, con el objetivo de investigar nuevas aplicaciones y explorar eventuales alianzas en el futuro. En cada iteración de las pruebas, el banco insistirá en mantener controles sólidos, elevada resiliencia operativa y pleno cumplimiento de los requisitos regulatorios, elementos que han guiado el desarrollo de este piloto desde sus inicios, conforme señaló la entidad.

En el comunicado dado a conocer por ambos actores, se indicó que el piloto desarrollado por Santander se ha ejecutado plenamente bajo el marco regulatorio vigente en materia de pagos. La banca puntualizó que este piloto no equivale a un lanzamiento comercial, sino que constituye una demostración de las capacidades actuales de los agentes de inteligencia artificial en contextos regulados, sin que se haya definido una fecha o modalidad para su posible disponibilidad al público.

Al describir el proceso, las compañías subrayaron que la inteligencia artificial pudo actuar en representación del cliente al gestionar la autorización e iniciar el pago, respetando siempre los límites establecidos previamente. Esta modalidad abre la puerta a la automatización de servicios financieros, siempre subordinada al cumplimiento normativo y a estándares de protección al usuario, según detalló la nota publicada.

Tras la validación inicial mediante una transacción real dentro del entorno jurídico correspondiente, Santander y Mastercard analizarán el potencial desarrollo de casos de uso en los que los agentes de IA colaboren en nuevas funciones operativas o mejoren la eficiencia y seguridad de los pagos digitales. No obstante, el banco reiteró que este experimento se limitó al entorno de pruebas controladas y no significa una oferta de producto o servicio al mercado en fase actual.