Líderes de transición aseguran que Irán derrotará la ofensiva de EEUU e Israel y piden apoyo a la ciudadanía

En una alocución dirigida a la ciudadanía, el clérigo Alireza Arafi, miembro del triunvirato que lidera el Consejo de Liderazgo de Irán tras la muerte de Alí Jamenei, expresó que la nación “saboreará el dulce néctar de la obediencia”, enfatizando que la respuesta nacional sigue un plan de “resistencia” estructurado en vida por el líder supremo fallecido. Según consignó el medio Europa Press, las declaraciones tuvieron lugar en un discurso transmitido por la agencia Tasnim, en el que Arafi sostuvo que el momento actual representa una “situación decisiva”, afirmando que únicamente con la colaboración del pueblo podrá superarse el desafío que enfrenta el país después de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado.

De acuerdo con Europa Press, el triunvirato conformado por Alireza Arafi, el presidente interino Masud Pezeshkian y el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, instó a la población iraní a no responder a las convocatorias de manifestaciones promovidas por Washington, a la vez que aseguraron una articulación de esfuerzos a nivel institucional para enfrentar la actual coyuntura. Arafi, en representación del liderazgo transitorio, reiteró que todas las fuerzas del Estado se encuentran abocadas a sostener la estabilidad, añadiendo que los organismos nacionales continúan en operación para abordar los retos surgidos en estas “circunstancias tan difíciles”.

Tal como publicó Europa Press, el jefe del poder judicial, Mohseni-Ejei, se dirigió a la ciudadanía durante una intervención en la cadena IRIB. Desde esa tribuna, señaló que las acciones militares de Estados Unidos no alcanzaron “ninguno de sus objetivos” y llamó a la unidad, pidiendo explícitamente que la población ignore los llamados a la protesta provenientes del extranjero. “Cuando el enemigo ha utilizado todas sus capacidades militares, y por la voluntad de Alá, no ha sido capaz de alcanzar ninguno de sus objetivos, esta vez también fracasará sin duda”, declaró Mohseni-Ejei, reforzando la instrucción concebida por el triunvirato de no ceder a presiones externas y de respaldar a las autoridades transitorias.

En la misma sintonía, el presidente interino Masud Pezeshkian, quien forma parte del órgano de transición, ordenó a los ministros y titulares de organismos estatales implementar las medidas necesarias para prestar servicios continuos a la población durante lo que calificó como una “guerra impuesta”. Según reportó Europa Press, Pezeshkian indicó que ha instruido a los responsables del gobierno para que, con la suficiente autoridad y planificación especial, aseguren la entrega ininterrumpida e integrada de los servicios a la ciudadanía “hasta el final de la guerra impuesta”, en directa alusión a la campaña militar comenzada el sábado.

Estos mensajes del Consejo de Liderazgo, según detalló Europa Press, se difundieron luego de que este órgano asumiera la administración del país tras el vacío de poder dejado por el fallecimiento de Jamenei. Arafi puntualizó que las instituciones continúan operando bajo la directriz de servicio a la nación, y subrayó la existencia de un amplio consenso institucional frente a la ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel. De igual modo, reiteró la necesidad de avanzar hacia una pronta designación del nuevo líder supremo para consolidar la transición gubernamental.

El reporte de Europa Press recogió que tanto Arafi como Mohseni-Ejei han pedido a la ciudadanía que asuma una postura proactiva en cuanto a la asistencia al gobierno y a las fuerzas de seguridad. “Deben ayudar al gobierno, deben ayudar a las fuerzas de seguridad, estar presentes en la escena”, enfatizó Mohseni-Ejei, posicionando la cooperación ciudadana como elemento central para la defensa del país durante las hostilidades y la transición política.

Por último, los integrantes del triunvirato apelaron al recuerdo del legado de Jamenei en cuanto al modelo de resistencia nacional, asegurando que el país sigue el diseño pautado bajo su liderazgo. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, los líderes advirtieron que, de acuerdo a su perspectiva, tanto Estados Unidos como Israel han incurrido en “errores de cálculo” al lanzar la ofensiva, manteniendo la previsión de que estos errores se traducirán en un nuevo fracaso para sus adversarios.