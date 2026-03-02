Irán subraya que la "indiferencia" ante la ofensiva de EEUU e Israel "solo oscurecerá el futuro de la humanidad"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, denunció a través de sus canales oficiales que el país enfrenta ataques dirigidos contra zonas residenciales que no han perdonado hospitales, escuelas, instalaciones de la Media Luna Roja ni monumentos culturales. En este contexto, Baqaei puso el foco en la muerte de 165 niñas en la ciudad de Minab producto de misiles atribuidos a Estados Unidos e Israel, al tiempo que confirmó el fallecimiento de más de 550 personas en estas ofensivas, según datos de los servicios de emergencia. La denuncia llama la atención sobre el impacto civil de las acciones militares y las consecuencias sobre la infraestructura humanitaria del sur del país. El Gobierno iraní, según informó Europa Press, exigió este lunes una intervención inmediata de Naciones Unidas.

En la misma línea, Europa Press detalló que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, remitió una carta oficial a la ONU calificando el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, como un acto terrorista y responsabilizando directamente al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Araqchi describió este hecho como la apertura de “una peligrosa caja de Pandora” en el escenario internacional, con implicaciones que pueden afectar la estabilidad global. El canciller defendió el derecho inherente y explícito de Irán a proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de su población.

En cuanto a las acciones de Israel y Estados Unidos, el portavoz del Ministerio de Exteriores, citado por Europa Press, denunció lo que calificó como “extrema injusticia” y reprochó la “indiferencia” internacional ante la operación conjunta, advirtiendo sobre el riesgo de que persista la impunidad. Baqaei sostuvo que las acciones en curso representan “la comisión deliberada de los crímenes más atroces de alcance internacional”, y advirtió que la indiferencia respecto a esta situación pone en peligro los valores centrales que fundamentan la convivencia en la comunidad internacional.

Los informes recogidos por Europa Press también mencionan la preocupación de la diplomacia iraní por la “normalización” de graves violaciones al Derecho Internacional. Araqchi puntualizó en su misiva que la pasividad internacional ante estos crímenes compromete la integridad del sistema legal y político mundial, minando el respeto y la aplicación de normas fundamentales para la paz y la seguridad. Por esa razón, el Gobierno de Irán reclamó que Naciones Unidas tome medidas inmediatas, concretas y efectivas para asegurar que tanto Estados Unidos como Israel enfrenten sanciones y rindan cuentas por las acciones señaladas, incluidas las responsabilidades penales de sus principales dirigentes.

La denuncia elevada por Irán incluye la enumeración de daños a infraestructuras esenciales que tienen valor humanitario, así como la presentación de víctimas civiles entre las que se destacan mujeres y niños. El argumentario iraní recurre a la protección de la soberanía nacional como un principio irrenunciable y una obligación ante el sufrimiento de la población local. Según consignó Europa Press, las autoridades iraníes advierten que la continuación de estos ataques y la falta de respuesta internacional serían factores que agravan las tensiones y abren el camino a consecuencias de mayor alcance en el ámbito mundial.

La carta enviada por el ministro de Exteriores, según los detalles proporcionados por Europa Press, insiste en que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU deben cumplir sus obligaciones, entre ellas garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como activar mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas frente a los señalados crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los argumentos de la diplomacia iraní se apoyan en tratados internacionales y en la necesidad de evitar precedentes que puedan justificar violaciones similares en otros contextos globales.

Adicionalmente, según la misma fuente, el mensaje de Baqaei remarca que el pueblo iraní vive un periodo de duelo y consternación tras el asesinato de Jamenei, líder cuyas funciones son centrales para la estructura política y religiosa del país. La referencia a las 165 niñas fallecidas en Minab aparece como un símbolo del daño infligido a la población civil, en un contexto en el que la respuesta de Estados Unidos e Israel se percibe por parte de Teherán como indiscriminada y atentatoria contra los principios básicos del derecho humanitario internacional.

Europa Press reportó que el gobierno iraní reitera la advertencia de que una falta de acción internacional puede acarrear “graves consecuencias internacionales”, al tiempo que responsabiliza de estas posibles repercusiones a quienes no actúen frente al contexto descrito por Teherán. La insistencia en medidas inmediatas y en la rendición de cuentas pretende situar a la ofensiva de Washington y Tel Aviv como un asunto de incumbencia global y como una prueba sobre el funcionamiento efectivo del sistema internacional.

En el trasfondo de estas denuncias, las autoridades de Irán destacan que su posición se apoya en el respeto al derecho internacional y en la demanda de justicia frente a hechos que consideran violatorios de las convenciones universales. El gobierno iraní, según informó Europa Press, se muestra decidido a defender su soberanía y exige que la comunidad internacional intervenga para frenar las acciones que considera perjudiciales para la estabilidad y la seguridad mundiales.