La red “United for Ukraine” pide a España más apoyo militar y que deje de comprar gas ruso

Madrid, 7 may (EFE).- Representantes de la red parlamentaria global "United for Ukraine", integrada por dirigentes políticos de Ucrania, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia, reclamaron en Madrid una mayor implicación de España en el apoyo militar y económico a Kiev, así como que deje de comprar gas ruso.

"Queremos que vuestra capacidad de defensa se expanda y que paréis de financiar la invasión rusa comprando gas ruso", instó dirigiéndose a España el miembro del parlamento de Lituania Žygimantas Pavilionis durante una rueda de prensa celebrada a última hora del miércoles en Madrid.

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Pavilionis, que fue embajador de su país en Estados Unidos y México entre 2010 y 2015, defendió que Europa debe aumentar sus capacidades defensivas frente a Rusia al advertir de que "cuando los rusos ven debilidad, atacan".

También indicó que los países bálticos lograron eliminar completamente su dependencia del gas ruso tras el inicio de la invasión de Ucrania, por lo que, aseguró, España también podría: "Todos nuestros países dependían del gas ruso y lo bajamos a cero en 2022, así que vosotros podéis hacerlo también".

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El parlamentario lituano también recordó que el objetivo de la plataforma "United for Ukraine" es reforzar el respaldo europeo a Ucrania y avanzar tanto en su adhesión a la Unión Europea (UE) como a la OTAN.

Por su parte, la ex viceprimera ministra ucraniana y actual diputada, Ivanna Klympush-Tsintsadze, advirtió que Rusia debe ser "presionada hacia la paz", ya que es "imposible" convencerla desde el diálogo, y defendió que el futuro de la seguridad europea está directamente ligado al fin de la guerra en Ucrania.

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“No puedo ver el final de esta guerra sin el posicionamiento europeo”, afirmó Klympush-Tsintsadze, que insistió en que Ucrania constituye una "parte integral de la seguridad europea".

La diputada ucraniana pidió un mayor apoyo militar europeo, y especialmente español, para evitar "cambios el frente" de guerra y sostuvo que Europa debe prepararse para actuar sin el respaldo de Estados Unidos.

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"Los europeos tenemos que actuar como si los estadounidenses no estuvieran allí", afirmó, aunque recordó la importancia de la cooperación con ellos porque hay "amenazas comunes" e insistió en que desde la plataforma hacen "todo lo posible para volver a involucrarlos" y tenerlos de su lado, ya que creen que esta es su "lucha común".

Klympush-Tsintsadze defendió, además, la entrada de Ucrania en la OTAN como garantía frente a futuras agresiones rusas.

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"Rusia no nos quiere en la OTAN porque cree que, una vez que estemos dentro, será imposible atacarnos", aseguró.

"Si no quisieran atacarnos, estarían de acuerdo (con la entrada de Ucrania en la OTAN)", concluyó la diputada. EFE

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